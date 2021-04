Mingo Vázquez despreocupado de que su equipo tenga afín a otros candidatos

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de que Milo Ibarra se sumara a su proyecto de campaña y aceptara públicamente que su candidato a la gobernatura es Rubén Rcoha Moya, de Morena-PAS, Mingo Vázquez, candidato a la alcaldía por el PT fue claro al señalar que eso no le preocupa en tanto el apoyo sea en beneficio directo hacía él.

“No me afecta, la coincidencia conmigo y con muchos más que se han venido acercando, el objetivo es la presidencia municipal, el caso nuestro es el candidato a gobernador y cada quien definirá su candiato a la gobernatura, el objetivo principal es la presidencia municipal, las preferencias (de candidatos) de mi equipo no me afecta”, sostuvo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo, dejó claro que su apoyo es para la candidata a la gobernatura por el Partido del Trabajo, Gloria González.

Leer más: “Yo no soy ratero, yo no soy vendido”: Milo Ibarra

Yo voy con mi candidata del PT a la gobernatura

Comentó que Milo y su equipo sumarán al trabajo que ha venido realizando en estas dos primeras semanas de campaña invitando incluso a quien quiera incorporarse es bienvenido.

Estamos bien coordinados como grupos, en general no puedo decir que equipo PT, Morena o Mingo Vázquez somos uno solo, fortaleciéndonos”.

De igual forma, estableció que de acuerdo a los estatutos del colectivo del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas al que pertenece tenía que pedir un permiso sin goce de sueldo para poder participar en la contienda, lo cual realizó hace apenas un par de semanas.

Leer más: Invitan a la Rodada Nocturna en Los Mochis, Sinaloa

“Tenía que solicitar un permiso sin goce de sueldo a la Comisión Federal de Electricidad que es a la empresa a la que se damos el servicio para participar en política, presentamos en tiempo y forma, van a ser prácticamente el tiempo de campaña ya está corriendo el permiso y si en un momento dado por conveniencia debemos meterle más tiempo a la campaña necesito extender el permiso, puedo incluso hacer el trámite de jubilación”.