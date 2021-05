Mingo te has convertido en un cacique sindical: Marcos Osuna, candidato PRI-PAN-PRD

Ahome, Sinaloa.- Durante el debate a la presidencia de Ahome el cual organizó el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), el candidato de la coalición Va por México, conformado por PRI-PAN-PRD, Marcos Osuna, le dijo al aspirante de Movimiento Ciudadano que era "un cacique sindical", por su permanencia en el sindicato de electricista de Ahome.

Durante el debate, el candidato de la coalición dijo que deben decidir entre avanzar o retroceder y recordó que el candidato para la presidencia de Ahome de Morena, Gerardo Vargas Landeros "declaró que su sueño era ser alcalde de Culiacán y Ahome no es plato de segunda mesa, ni trampolín de nadie".

Que la gente sepa que el candidato de Morena, Gerardo Vargas Lnderos, tiene 10 años viviendo en Culiacán"

En su discurso también hizo declaraciones contra el candidato del Partido del Trabajo (PT), Mingo Vázquez, a quien le recordó que "desde 1991 ocupas cargo en la dirigencia del sindicato de electricistas, Ahome necesita compromisos de tiempo completo y ni siquiera has pedido licencia en tu licencia sindical y te acaba de reelegir por 6 años más,.

Te has convertido en un cacique sindical mingo, ustedes y su partidos representan al peor gobierno en la historia de Ahome", dijo el candidato en el debate.

Marcos Osuna dijo que él quería ser presidente porque se ha preparado para ellos, "conozco mi municipio, conozco sus necesidades y tengo la pasión y las ganas para trabajar por mi pueblo".

También mencionó que hará equipo "con mi próximo gobernador Mario Zamora y que sea sea un ejemplo a nivel nacional que no te falte el agua en tu casa y el drenaje funcione bien, no más baches, ni calles oscuras, que no te roben y que puedas vivir tranquilo."