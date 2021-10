Ministerios Públicos de Sinaloa denuncian "jineteo" de recurso por parte del IPES

Los Mochis, Sinaloa.- Evidentemente molestos, un grupo de Ministerios Públicos denunciaron que entre la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y el gobierno estatal se “están lavando las manos” y nadie se quiere hacer responsables sobre el dinero que no aparece en el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES).

Y es que aseguran que al menos en el norte de Sinaloa existen cerca de 10 personas entre agentes de investigación, policías ministeriales y personal administrativo iniciaron sus trámites de pensión; sin embargo, ninguno registró ante el IPES el recurso que afirman, quincena tras quincena se les descontó.

“Desde el 5 de marzo de este año solicité mi jubilación y me dicen que no estoy afiliada al IPES y yo tengo mis documentos desde que inicié a trabajar, tengo mis talones de cheques en donde acredito los descuentos así como del 2009 en donde me están descontando mi aportación del IPES, quincena tras quincena está el descuento”, explicó una de las ministerio público quien por miedo a represalias decidió guardar el anonimato.

De igual forma, señaló que debido a esta situación, acudieron a las instalaciones del IPES en donde se les informó que el problema estaba en Fiscalía.

“Vamos a Fiscalía, el señor fiscal nos atiende y nos dice que nos van a solucionar pero que el problema está en gobierno del estado. Yo inicié en 1996, entonces, mi dinero de 1996 al 2009 me lo descontaba gobierno y tengo como acreditarlo y del 2009 al 2019 cuando se hace Fiscalía a la fecha, Fiscalía como se hizo autónoma asume la responsabilidad del descuento, a mi ninguna quincena me han dejado de descontar y eso es a todos los trabajadores”.

En ese sentido, señaló que estos descuentos son de manera generalizada a todo el personal de Fiscalía.

“Quisiéramos saber en dónde está el dinero, tuvimos un acercamiento con personal de IPES a quienes le pregunto si Fiscalía le da el dinero que nos descontó desde el 2019 a la fecha, me dicen que si ellos reciben ese dinero ya comienza a tramitar nuestra jubilación y comenzar a pagar, pero nos traen de una dependencia a otra y aquí estamos en la lucha”, abundó.

De igual forma, precisó que este problema lo tienen trabajadores de todo el estado por lo que pidieron públicamente al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, revisar el tema y sacar el dinero de sus aportaciones.