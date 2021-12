Míriam clama por atención inmediata para su bebé en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El 11 de septiembre, apenas cinco días después de haber llegado al mundo junto, con su hermano gemelo, en el Hospital Ginecopediátrico número 2 del IMSS, en Los Mochis, un pequeño angelito, Josué, perdió la vida por hemorragia pulmonar.

Dejó a sus jóvenes padres, Míriam Anahísa Bojórquez González y Josué Medina Yucupicio, con un profundo dolor en el alma. “Era mi primer embarazo”, dijo entre sollozos Míriam afuera del IMSS, quien con el fallecimiento de Josué perdió para siempre una parte de su corazón, ese mismo corazón que hoy clama al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que le brinden una atención inmediata a Jireh, su bebé que quedó con vida pero que, susurró entre lágrimas, puede perderla en cualquier momento.

Nacimiento de 28 semanas

La vecina de San Miguel Zapotitlán, Ahome, no encuentra consuelo a su dolor. Con una mirada invadida por el duelo y el desconsuelo, manifestó que solo busca que las autoridades del Ginecopediátrico número 2 le den el pase para que su bebé sea atendido de un soplo en su corazón en un hospital de tercer nivel, en Guadalajara, pues desde los primeros días de su nacimiento le revelaron que necesitaba atención inmediata, e incluso ese fue el diagnóstico de una cardióloga pediatra que ellos mismos han pagado por sus servicios, pues se carece de un especialista en el tema en la localidad.

Leer más: OP Ecología recoge y vacía basura en lote en Ahome; PASA niega que se le cierre el relleno sanitario

Sin embargo, aclaró que debido a que nacieron prematuros, de siete meses, y que por lo tanto permanecían hospitalizados en el área de neonatos del nosocomio, le informaron que para poder pedir el pase necesitaban que pesara al menos un kilo y medio y no tuviera infección, lo que al cabo de los días superó, pero de acuerdo con Míriam, en ese momento el IMSS no realizó trámite alguno para enviar al niño a Guadalajara.

“Ahora me informaron que mi niño Jireh está muy grave. El lunes se hizo la solicitud pero fue rechazada, me dicen que porque trae una bacteria, una infección muy fuerte y que antes debe superarla, pero en esa espera puede morir y es lo que yo no quiero, que me vuelva a pasar lo mismo por una negligencia. Quiero a mi niño conmigo, enseñarlo a caminar, a hablar, verlo crecer. Espero en Dios que escuchen mi clamor para que termine pronto este calvario y podamos pronto tener en casa a mi bebé”.

El estudio que revela la salud de Jireh. Foto: Debate

Debido a que son dos veces al día las que debe trasladarse a diario a Los Mochis para dejarle leche a su bebé y para que le informen sobre el avance de su salud, el sueldo que percibe el matrimonio resulta insuficiente, por lo que apelan a la buena voluntad de la sociedad tanto para que se unan en oración para que Jireh pueda ser trasladado a Guadalajara como para que lo que de su corazón nazca aportar a la joven y angustiada pareja.

Para quienes deseen ayudar con su granito de arena, pueden llamar a Míriam al WhatsApp 6682274658.

Leer más: Mujeres policías de Ahome, Sinaloa, se amparan por falta de paridad de género

Ayer se buscó entrevista con autoridades del IMSS en el Ginecopediátrico de Los Mochis; sin embargo, manifestaron no estar autorizados para brindar información alguna.