Mis hijos son los que me motivan a seguir adelante: Dignora Valdez

Los Mochis, Sinaloa.- Para la agente de policía Rosario Dignora Valdez López, sus dos hijos, Ángel de 18 años y Miranda de 10, son los más importante en su vida y siempre procura darles tiempo de calidad, aunque en ocasiones su trabajo no se lo permite.

Sin embargo, el amor de madre es más fuerte que cualquier obstáculo y siempre les otorga su espacio en el día.

Dignora tomó el micrófono en un evento del Día de la Mujer para defender sus derechos. Foto: EL DEBATE

¿Cómo es ser madre y a la vez agente de policía?

Tengo dos hijos, uno tiene 18 años, Miranda tiene 10 años, y de una manera ser agente de policía y el ser mamá a veces es difícil pero no imposible; somos muchas mujeres en todos los estados, en todos los municipios y en todos los países que tienen el mismo rol, que trabajan y pueden perfectamente hacer el rol de madre.

¿Ha sido difícil para sus hijos su trabajo?

En la corporación tengo 14 años. Sé que para mis hijos es muy difícil que yo sea agente de policía porque muchas veces no tenemos el tiempo para acudir con ellos a sus eventos, el Día del Niño, el 10 de mayo, el día de su cumpleaños, navidades; todas esas fechas festivas en las que la mayoría de las familias están unidas, pero por nuestro trabajo muchísimas de las ocasiones nosotros no podemos atender a nuestros hijos; cada uno nos damos nuestro tiempo para contemplar el tiempo, darles el tiempo de calidad que merecen, que es lo más importante.

¿Ha recibido algún reproche de ellos por ser policía?

No. La mayoría del tiempo que estoy con mis hijos nos gusta mucho ir al cine, ir al parque, muchas de las actividades que ellos quieran como ir a comer o desayunar, todos los hijos de policía se acostumbran a esto y saben que de esto depende la economía de nuestros hogares, así que no.

¿Sus hijos se han interesado en su trabajo?

A mi hija pequeña le encanta este trabajo, pero mi hijo el mayor no es algo que él quiera para su vida. Yo creo que el más maduramente se da cuenta de la situación por la que he pasado y es algo que él no quiere repetir.

Dignora participa activamente en diversas asociaciones civiles en Ahome. Foto: EL DEBATE

¿De qué manera le ayudan sus hijos cada día?

Ellos son los que me motivan día con día para seguir laborando. Estos años han sido que nos vamos de extremo a extremo, ha sido fácil, ha sido lindo, pero también hemos tenido ratos malos, es un sube y baja en estos catorce años, pero cuando amas tu trabajo sabes perfecto que tiene algo que te motiva a seguir y yo creo que este trabajo me gusta, me encanta, y trato de hacer lo mejor que pueda.

¿Cuál es su mensaje a mujeres que también realizan el trabajo de ser policía?

El mensaje que yo les puedo dar a mis compañeras es que se sigan preparándose, que sigan haciendo lo mejor que pueden en su trabajo, porque de alguna manera vamos a buscar que sean recompensadas por ello, que dentro de la corporación sean visibles y que su trabajo se vea valorado y reflejado.

¿Les realizan alguna celebración en la corporación por ser Día de las Madres?

Sí, de hecho para el próximo 9 de mayo tenemos un evento conmemorativo a ese día en el que buscamos resaltar los actos heroicos que una compañera ha realizado y buscamos darle un reconocimiento social y un reconocimiento de parte de la corporación policiaca. Esto serviría para que los compañeros y compañeras se motiven a hacer mejor su trabajo.

EL PERFIL

Nombre: Rosario Dignora Valdez López

Profesión: Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública

Trayectoria: 14 años en la corporación policiaca desempeñando distintos roles de seguridad.

En el 2017 recibió la medalla Lore de la Vega.

Hijos: Ángel, de 18 años, y Miranda, de 10.