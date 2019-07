Mochitense captura imágenes para Google

Los Mochis, Sinaloa.- Rolando Rivas Ramos es un ingeniero en software y gracias a su dedicación y voluntad ha logrado convertirse en un colaborador de Google.

En el 2018, Rolando asistió a una cumbre donde se reunieron todos los colaboradores alrededor del mundo. En esta ocasión llevó a cabo un proyecto voluntario con la misma compañía.

En entrevista para EL DEBATE, Rolando nos contó todos los detalles sobre esta aventura.

Antecedentes

El joven mochitense hace dos años decidió llenar un formulario para tener acceso a una cámara, Streetview.

“Google certifica a usuarios que tienen una cámara 360 o una cámara digital pero que saben hacer las tomas en 360 grados, ellos te certifican para que puedas ofrecer los tours virtuales de Google, que son visibles en Google Maps, en el buscador de Google y en otros servicios".

Foto: Cortesía

“Yo vi que había un formulario en donde ofrecían la cámara prestada, llené el formulario, puse que quería visitar algunos lugares de la región, me limité porque solo puse lugares de Sinaloa, después agregué otros lugares de Chihuahua. El haber incluido Chihuahua creo que fue lo que determinó que me prestaran la cámara. Después de un año tuve respuesta de ellos, en la que me decían que me habían aceptado, después de casi un año más me llegó la cámara, fueron como cuatros meses de estar viajando, de noviembre de 2017 a marzo de 2018. Desde enero ya me dijeron que fuera pidiendo los permisos de los lugares que iba a visitar”.

Proyecto

El proyecto Street View consiste en tomar fotografías con la cámara de Google, dichas imágenes ya se encuentran disponibles, permitiendo a los usuarios ver partes de los sitios seleccionados y sus áreas circundantes.

En esta ocasión, Rolando acudió a El Fuerte, El Rosario, Cosalá, Los Mochis, así como a otros lugares de Sinaloa y del estado de Chihuahua.

Foto: Cortesía

“Todo lo que recorrimos ya está disponible para que cualquier persona pueda ver las imágenes como si estuviera en el lugar. El Farallón me sorprendió, había muchos lobos marinos, no me hubiera imaginado que tan cerca se pueda apreciar algo como eso. En El Fuerte fuimos al cerro de La Máscara, está muy padre, puedes aprender muchas cosas. En Guasave hay una isla que se llama Pájaros, tiene miles y miles de especies de aves. Nos comentaron que vienen extranjeros a tomar muestras para experimentos y es algo que la gente no conoce, eso lo van a poder ver”, señaló Rolando.

Satisfacciones

Para Rolando el haber podido colaborar con Google con este proyecto suma a sus satisfacciones personales debido a que fue una labor voluntaria y que llevó a cabo con sus propios recursos; sin embargo, según comenta el ingeniero, la experiencia vivida es algo que no tiene precio.

“Si me lo volvieran a ofrecer, claro que lo volvería a hacer, aunque me han criticado porque no recibo paga, pero esa no es la mentalidad que yo tengo, esto es una satisfacción muy grande, incluso si me dijeran que yo tendría que pagar porque me prestaran yo lo hubiera hecho, porque la experiencia lo vale. No se descarta a lo mejor en unos cinco años, ojalá tuviera otra vez la oportunidad de que me la prestaran de nuevo y volvería a hacer lo mismo, ahora de una manera más grande, que abarcara todo el estado o el norte del país".

Foto: Cortesía

Por mí estaría encantado, ojalá tuviera suerte, ya me tocaría la nueva cámara que está mil veces mejor. La otra cámara que yo traje tiene quince cámaras que apuntan para todos lados, toman fotos individuales, quince fotos cada determinado segundo, y tú vas caminando y se van tomando quince imágenes, esas imágenes se van guardando en un disco duro que trae el aparato y esas imágenes las envié y allá procesan esas imágenes. Lo que hacen es agarrar esas imágenes, pegarlas una junto con la otra, y corregir que estén alineadas bien, que los colores estén uniformes para dejar una imagen 360 grados, pero la imagen de 360 grados está formada por muchas imágenes individuales”, explicó Rivas Ramos.