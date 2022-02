Mochitense logró la medalla de oro en la Primer Olimpiada Nacional Femenil de Matemáticas 2022

Los Mochis, Sinaloa.- En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra hoy 11 de febrero, la UAS a través del Centro de de Políticas de Género para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, realizó de manera virtual un conversatorio llamado "Más mujeres en ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas (STEM), por sus siglas en inglés", en el cual participaron las olímpicas matemáticas: Marcela Aguirre Valdez, estudiante de preparatoria de CU Mochis, Karla Rebeca Munguía Romero, estudiante de bachillerato del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sinaloa, y Ángela María Flores Ruiz, estudiante de la escuela secundaria Jesusita Neda.

En este conversatorio las destacadas estudiantes expusieron sus experiencias que como mujeres han vivido en la ciencia, desde cómo fue que les empezó el gusto por las matemáticas, así como los entrenamientos que han tenido que realizar para ser portadoras de medallas y poner en alto al estado de Sinaloa.

La mochitense Marcela Aguirre comentó que su interés por las matemáticas fue desde pequeña, pues no se le hacían complicadas y las disfrutaba.

Leer más: Entregan constancias a síndicos municipales de Ahome

"En la escuela se me hizo conocer sobre estas olimpiadas, yo de inicio no las tomaba muy en serio, solo iba a las etapas de zona y estas cosas, por gusto nomás, porque me parecía interesante esta experiencia y esta oportunidad".

Agregó que fue cuando estaba en secundaria cuando decidió que quería participar de manera más entregada.

"Quería explotar mi potencial, superarme en ese ámbito y se me presentó una oportunidad en un grupo que se llama Amigos de la Ciencia, que preparaba para estas olimpiadas y comencé a asistir a estos entrenamientos y descubrí que sí me gustaba mucho este tipo de matemáticas, que no son las matemáticas que te enseñan en la escuela, son mucho más divertidas porque te dan la oportunidad de pensar más que aprenderte fórmulas y teorías, así fue como empezó me gustó por las olimpiadas".

Marcela Aguirre Valdez es estudiante de la Unidad Académica Preparatoria (CU) Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ganó medalla de bronce en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica (OMMEB) 2018, nivel nacional, medalla de plata en la XIX Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnado de Primaria y Secundaria 2019, medalla de Bronce en la Olimpiada Regional de Occidente 2019, en Guanajuato, medalla de plata en el Concurso Nacional de Talentos en Física 2019, medalla de bronce en la Olimpiada Regional de Occidente 2020, en Guanajuato.

Fue seleccionada estatal para participar en la trigésima tercera Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2019, en la Ciudad de México, también obtuvo medalla de plata en la trigésima cuarta Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2020, de manera virtual, medalla de plata en la Olimpiada Regional de Occidente 2021, también se llevó a cabo de manera virtual, medalla de plata en la trigésima quinta Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2021, Virtual.

Es preseleccionada nacional para participar en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas.

Su más reciente logró lo obtuvo con la medalla de oro en la Primer Olimpiada Nacional Femenil de Matemáticas 2022.

Leer más: Sara Acela Galaviz es la primera dirigente en la zona norte de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa

En este conversatorio, estuvo de ponente María Guadalupe Russell Noriega y moderó Itzel Avilez.