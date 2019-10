Mochitenses a favor del horario de invierno

Los Mochis, Sinaloa.- Los mochitenses se mostraron a favor del horario de invierno que inició ayer domingo y finalizará el primer fin de semana de abril del 2020, por lo que su duración será de cinco meses.

Como cada cambio de horario de verano al de invierno, la ciudadanía se mostró un poco confundida.

“Por una parte es mejor el horario de invierno porque ya cuando nos levantamos está más claro, hay más luz y dormimos una hora más. Yo me levanté confiado con el horario viejo, no me enteré hasta ahorita (ayer) en la mañana que había cambiado el horario”, manifestó el ciudadano Alejandro Moreno.

Que sea permanente

Los mochitenses entrevistados al respecto expusieron que no debería de haber cambio de horario y pidieron que sea el de invierno el que se mantenga de manera permanente, pues aunque se argumenta que es para el ahorro de energía, dijeron que no sirve de nada, porque este no se refleja.

Guadalupe Mexía, maestro jubilado, mencionó que los cambios de horario dificultan la actividad humana.

“No debe estar cambiándose el horario. Somos seres evolutivos y estamos adaptados a un reloj biológico, y por cuestiones políticas y económicas nos involucran a todos y no es correcto. Debería de respetarse el horario normal”, dijo.

Añadió que no ayuda en el ahorro de energía porque actualmente en las casas habitación tienen que estar encendidas las luces al interior de día y de noche y de igual manera los aires acondicionados. Lamentó que cuando el tema para la eliminación del cambio de horario en Sinaloa se ha llevado a las cámaras, sean los mismas acciones partidistas de mover a nivel cúpula, y la ciudadanía no sea tomada en cuenta.

Asimismo, la ciudadana Yesenia Araujo comentó que con el horario de invierno los niños que acuden a la escuela en el horario vespertino salen cuando ya está muy oscuro, lo que representa un riesgo para ellos, pero también dijo que es bueno para los estudiantes porque se levantan más tarde cuando hace frío.

Por el mismo tenor, Cecilia Romero, también mochitense, expuso que no debe de haber cambio de horario, pues solo trae un descontrol para las personas.