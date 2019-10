Mochitenses acuden a vacunarse contra la influenza

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque la mayoría de los ciudadanos acceden a vacunarse contra la influenza, algunos aún se resisten a su aplicación.

La desinformación y el miedo a contagiarse son algunos de los motivos por los que rechazan el biológico, afirman los ciudadanos.

“Al principio cuando recién salió, me la puse en dos ocasiones y me sentí muy mal. Presentaba un cuadro gripal tremendo con fiebres y calenturas, y opté por no seguir poniéndomela”, resaltó Eliézer Escalante.

Aceptación de la vacuna

Durante la próxima temporada invernal, la Secretaría de Salud pretende aplicar una meta de 52 mil dosis de este biológico en los municipios del norte de Sinaloa, correspondientes a la Jurisdicción Sanitaria 01.

“Tengo como tres años aplicándomela porque siento que me refuerza las defensas, esta temporada no me la he aplicado y creo que por eso tengo gripa”, afirmó Roberto Apodaca.

La vacuna es totalmente gratuita y va dirigida a toda la población, principalmente a los grupos más vulnerables como profesionales de la salud, menores de cinco años, mujeres embarazadas, mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicodegenerativas.

“Cada año lo hago porque es preventiva, he escuchado que muchas personas que no se han vacunado han tenido problemas, por eso es importante aplicarla y es gratis”, indicó Jesús Astorga.

La vacuna está disponible en el Hospital General de Los Mochis, IMSS, Issste y en todos los Centros de Salud de Ahome, El Fuerte y Choix.

“Yo cada año me aplico la vacuna, necesitamos hacer conciencia para evitar este tipo de epidemias y enfermedades. Yo sí me la pongo”, expresó Martín Barreras.

En el Mercado 030, personal de la Secretaría de Salud realiza la aplicación de la vacuna en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

“Me la aplico cada año porque considero que es prevención contra la enfermedades y sobre todo es una defensa más, es parte de la protección”, expresó Jesús Verdugo.

Abasto del biológico

Cabe resaltar que todos los Centros de Salud cuentan con las vacunas necesarias para atender a la ciudadanía. Se exhorta a la población a vacunarse contra la influenza, una enfermedad letal que si no se atiende de manera oportuna puede diseminarse rápidamente.

“Me la aplico cada año porque la gripa me da menos fuerte y me siento mejor, así prevengo enfermedades”, aseguró Martha Soto.