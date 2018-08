Mochitenses carecen de una cultura vial

Estacionarse en doble fila, cruzar la calle por doquier, no respetar los señalamientos ni los semáforos forman parte del comportamiento habitual de los pobladores del municipio de Ahome.

Igualmente, la problemática se acentúa en el primer cuadro de Los Mochis, debido a que los peatones se “confían”, coincidieron el presidente de la Alianza de Transportes Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum), Sergio Kelly Osuna, y Luis Arnoldo Eguino Armenta, jefe de la Unidad de Accidentes de Tránsito Municipal.

El servidor público abundó que se estará trabajando en el sector comercial de la ciudad para evitar los embotellamientos derivados de estas malas prácticas.

Peatones no hacen uso correcto de los cruces.

“Las unidades elaborarán directamente las infracciones, ya pasamos la etapa de concientización y sancionaremos a todos los conductores que se estacionan en doble fila. La ley tiene que ser pareja para todos, ya sean operadores del transporte público, escolares, taxistas, se les aplicará a todos los usuarios de la vía pública”, aceptó Eguino Armenta.

Comentó que se cuenta con un departamento de Seguridad y Cultura Vial encargado de visitar las diferentes escuelas y empresas para impartir pláticas a los niños y adultos e invitarlos a que cruzan las calles por donde debe de ser, respetar las zonas peatonales y evitar los accidentes.

Problemáticas

Por su parte, Sergio Kelly aclaró que en Los Mochis, a pesar del excelente trazado de las calles, los accidentes viales derivan de la falta de conocimiento.

“Necesita la gente empaparse de la información de los tránsitos porque atoran mucho la circulación, la vialidad. El peatón no respeta los semáforos, está crítica la situación, no hay cultura vial.”

No obstante, el permisionario acusó que los mochitenses acostumbran cruzar las avenidas del centro cuando el semáforo no les favorece, “esperando lógicamente que las unidades, tanto camiones como automóviles, se paren”, situación que no se repite en los fraccionamientos y colonias periféricas.

Los compañeros se ven obligados a hacerlo porque está muy complicado, esto sucede especialmente en el primer cuadro de la ciudad; en los fraccionamientos no, ahí están más al pendiente, porque saben que los camiones van con prisas

El concesionario advirtió que en el sector centro faltan señalamientos, paradas para el servicio de transporte público urbano, por lo que las autoridades deberían prestar atención al asunto.

“Los semáforos están bien, los coordinan positivamente, aunque los camioneros a veces no respetamos. En el bulevar Centenario, especialmente en el sector sur de la ciudad, hacen falta, en la calle Pasadena, el bulevar Álamos, ahí se ocupan los semáforos, no tiene vuelta de hoja, hay que echarlos a andar, hay muchos riesgos para los habitantes en esos cruces”.

En última instancia, Kelly instó a reflejar una correcta imagen para los turistas nacionales y extranjeros mediante el respeto al espacio público.

“Hay que dar un mensaje a la gente que llega de fuera, que somos gente con cultura vial, hay que respetar los semáforos, pasar con cuidado, hay unidades pesadas trabajando en la ciudad de Los Mochis, automovilistas, gente que no alcanza a pararse y es cuando suceden los accidentes; que nos echen la mano en el tema de la cultura vial para sacar adelante todos los proyectos de la ciudad.”

Respeto a los derechos de los peatones

El regidor ahomense y fundador del colectivo Rueda Verde, Luis Felipe Villegas Castañeda, apuntó que desde hace más de seis años empezó la meta de tener un lugar digno en la movilidad y el espacio público para los ciclistas.

“Nos encontramos con automovilistas un poco más conscientes, hay un crecimiento en la información, en la cultura vial; no quiere decir que estemos del otro lado, hace falta mucha infraestructura, cultura y proyectos para que entiendan que los ciclistas y peatones tenemos el mismo derecho a la vía pública. Los ciclistas tenemos mucho que trabajar en aprender a conducirnos con propiedad por las rúas, las reglas son para todos y debemos cumplirlas.”

Al final de cuentas, el edil agregó que “todos los ciudadanos son peatones”, ya que en algún momento se bajan del auto.

“Ahí está la incongruencia, vivimos una dualidad. Por un lado, le damos una prioridad que no es merecida a los automóviles y somos los usuarios de la vía pública los que no dejamos de que ocurran los accidentes: los automovilistas estacionan sus carros sobre la banqueta, persiste esa mala costumbre de los ahomenses de considerar nuestras las rampas. La cochera está en la parte interior de las casas, no se puede obstruir la banqueta con el auto, ese tipo de situaciones son las que tenemos que ir eliminando, tenemos que ser ciudadanos de primer mundo.”

También Villegas Castañeda argumentó que faltan señalamientos, cruces debidamente indicados, lo cual “no se debe tomar como una excusa para hacer mal las cosas”.

“Vivimos en una ciudad chica, las calles son muy amplias. Si realmente condujéramos con una filosofía de priorizar al peatón, de ser responsables de los vehículos que estamos conduciendo, esto sería muy diferente.

Deberíamos ir en este sentido, en el que todos tenemos que hacernos responsables, ceder y entender que no debemos chocar con los derechos de los demás; el derecho propio llega hasta donde empieza el de los demás y ahí es donde hay ciertas personas que no entienden, quieren poner sus derechos sobre los derechos de otros. No tenemos garantizados los derechos de circulación”, concluyó.

Prevención

Finalmente, Lamberto Valenzuela Armenta, encargado del Departamento de Cultura Vial de Ahome, aseguró que diariamente se imparten cursos de seguridad vial en las escuelas del municipio y, en el caso de los jardines de niños, se dan conferencias para los más pequeños.

“Con los más pequeños miramos cuando van a cruzar por las esquinas: qué es lo que deben de hacer, cuáles son las reglas que deben de tomar para cruzar, seguirse de una persona adulta y hacemos dinámicas donde los tomamos de las manos para cruzarlos. Hay niños que tienen que salir a las calles, por eso los enseñamos a mirar hacia la izquierda y a la derecha para que puedan cruzar con toda seguridad, les decimos que no deben de cruzar a mitad de la calle, que no crucen por entre los carros debido a que están muy chiquitos y el conductor los puede atropellar al no verlos, les mencionamos que no crucen la calle corriendo porque los pueden atropellar por un tropiezo y los enseñamos a usar los semáforos peatonales”.

Respecto a las zonas rurales de Ahome, Valenzuela Armenta argumentó que a los menores de edad se les recomienda no jugar en la calle, no caminar sobre la calle o hacerlo sobre la banqueta.

“Si van a cruzar en una zona rural una carretera, que lo hagan sobre los puentes peatonales; no usar ropa oscura sí caminan de noche, ya que los podrían atropellar. Les decimos que cuando vayan de pasajeros no distraigan al conductor, que no tiren basura, no se paren en los asientos y que tampoco saquen el cuerpo por la ventana o el quemacocos. Es recomendable que no bajen de los vehículos en movimiento, que se esperen hasta que el camión se retire completamente o que se detenga”.

El expositor detalló que las maestras de los jardines de niños ven con beneplácito estos cursos, aunque desde el preescolar se les habla de estos temas.

“A los niños actualmente se les enseñan las señaléticas y las preventivas. Estamos en la tesitura de que la prevención de accidentes se tiene que tomar entre todos, unidos de la mano la sociedad y el gobierno con la finalidad de que aprendamos a hacer uso de la vía pública. En la Ley de Tránsito nos habla de usuarios de la vía pública que somos tres: conductor, peatón y pasajero, y cada uno debe tener su lugar, cumplir la ley”. Finalmente, Valenzuela recomendó a la ciudad, a la ciudadanía ahomense respetar los señalamientos de tránsito porque por medio de ellos se van a ubicar y evitarán accidentes al observar su entorno. Recordó que existen clases completamente gratuitas para adultos y jóvenes de secundaria o preparatoria.

“Las conferencias que impartimos son totalmente gratuitas, desde grupos de 5 o 10 personas pueden solicitar en las oficinas de Tránsito y Vialidad. Las conferencias o pláticas con gusto nosotros las impartiremos, cualquier kínder, primaria o empresa puede visitarnos, ya que contamos en nuestras instalaciones con un espacio de capacitación de hasta para veinte personas”.

LOS DATOS

Metas

Durante el 2018, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome tiene como objetivo impartir al menos 80 pláticas de seguridad y cultura vial, de acuerdo a la información del Plan Municipal de Desarrollo Ahome 2017-2018.

Charlas

Instituciones educativas, empresas privadas, escuelas rurales, organizaciones públicas son el objetivo de sensibilización del Departamento de Cultura Vial de Ahome. Se les pretende dar platicas se seguridad y de cultura vial, así como folletos alusivos.

Coordinación

Obras Públicas apoya a Vialidad y Tránsito

El titular de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, Josué Jacinto Sánchez Ruelas, manifestó que el trabajo de colocación de semáforos y señalizaciones se lleva a cabo de forma muy coordinada con Vialidad, ya que esa instancia conoce verdaderamente los puntos de conflicto en las vialidades.

El funcionario recordó la instalación que durante 2017 se hizo de “pasos seguros”, programa ejecutado con el apoyo de los cuerpos colegiados de arquitectos e ingenieros civiles mochitenses.

“Las señaléticas dependen de Vialidad, todo lo que tenga que ver con cultura vial les atañe. Por ejemplo, el año pasado cuando se crearon los pasos seguros fue Vialidad la que determinó donde se ocupan esto señalamientos. La colocación correspondiente, tanto de los semáforos y de la señales es pública; sin embargo, Vialidad es el organismo rector, nosotros somos los ejecutores, ellos tienen sus conocimientos”.