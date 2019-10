Mochitenses ceden y liberan tramo de Degollado y 10 de Mayo

Los Mochis, Sinaloa.- Con la esperanza de que el gobierno municipal resuelva el grave problema de drenajes colapsados en la zona de Privada Deportiva, los vecinos liberaron la calle Degollado después de varias horas de mantenerla cerrada en el tramo del bulevar 10 de Mayo y la calle Basquetbol.

José Izaguirre López, vecino de dicho asentamiento, comentó que fue el mismo miércoles cuando personal de la Dirección de Obras Públicas y de Japama acudieron al lugar a fin de platicar con los vecinos inconformes; sin embargo, la solución dada por los funcionarios no convenció del todo a los manifestantes.

En duda

Y es que les sostuvieron que para dar solución al problema de ese asentamiento se requiere atender primero el problema de la colonia Magisterial, a lo que no tienen ni siquiera fecha.

“Yo lo veo difícil porque dicen que necesitan primero tapar en la Magisterial, pero si tapan allá, para dónde van a tirar el agua; necesitan primero trabajar allá, esa fue la discusión que tuvimos con ellos (funcionarios); al final los compromisos no fueron tan claros porque les preguntábamos cuándo van empezar a tapar aquí y decían que necesitaban primero desviar el agua, pero no nos dicen para dónde, no está claro”, dijo el vecino inconforme.

Prevención. Aunque no iniciaron los trabajos, la Japama colocó señaléticas para impedir que los automóviles pasen por el tramo afectado. Foto: EL DEBATE

En ese sentido, comentó que la impresión que tienen es que ni las autoridades saben qué hacer en estos problemas, por lo que, agregó, les dieron un primer plazo. De no cumplir volverán a cerrar la vialidad y ahora por mayor tiempo.

“Nos queda claro que aquí no pueden hacer nada, lo que nos hace ruido y por eso fue la solución, es que nos dicen que van a desviar las aguas de la Magisterial para otro lado, para que no se venga para acá, pero no saben decirnos para dónde. Creemos que es mentira, mientras no pueden resolver el problema de hundimiento de esa zona y seguirá siendo un riesgo”.

Sanidad. En tanto se inician los trabajos de reparación, colocaron cal en las aguas negras a fin de aminorar un poco la contaminación. Foto: EL DEBATE

Seguirán esperando

Por último, Izaguirre López comentó que lo que les queda claro es que en la privada no trabajarán hasta que se solucione el problema en la colonia Magisterial, que históricamente se inunda.

“No pueden empezar los trabajos aquí porque necesitan hacer un taponamiento allá y nos preguntamos a dónde van a mandar esa agua, la verdad es que está en el aire. Se hizo el compromiso para el próximo viernes para que comiencen a trabajar, de lo contrario se tomarían de nueva cuenta acciones”, enfatizó.

Cabe mencionar que de acuerdo a los vecinos de esta privada, su problema se intensificó después de que se decidió desaguar el agua de la colonia Magisterial y enviarla hacia sus casas, como ha ocurrido en el fraccionamiento Delicias, que ahora tiene problemas cuando desaguan el Parque Sinaloa.

Para entender...

Vecinos deciden cerrar un tramo de la Degollado por drenajes colapsados

Cansados de no recibir atención de las autoridades para resolver el grave problema de drenaje colapsado, vecinos de Residencial Deportiva cerraron el miércoles el tramo de Degollado desde el bulevar 10 de Mayo hasta Justicia Social .

Anabel Bojórquez denunció que en repetidas ocasiones se han entregado oficios firmados por los habitantes del sector; sin embargo, hoy no han tenido respuesta.

Además, dijo que esta situación representa un grave problema de salud, pues en la zona hay personas con enfermedades delicadas que se les han complicado o no sanan, porque tienen que pasar sus días entre fétidos olores y aguas negras.