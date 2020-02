Mochitenses denuncian descuido de la Plazuela 27 de Septiembre

Los Mochis, Sinaloa.- Ciudadanos ahomenses denunciaron que la Plazuela 27 de Septiembre de la ciudad de Los Mochis está completamente descuidada por la actual administración municipal.

Tanto la infraestructura como el área verde están en el abandono, además de vendimias que dan mala imagen y ahora hasta juegos mecánicos.

Nos robaron el espacio. Se apoderaron de los espacios de la Plazuela 27 de Septiembre que no puede uno ni moverse, ¡caray!”, expuso bastante molesto Jorge Osuna.

El ciudadano mochitense reprobó que esta área esté invadida por puestos de vendimia, desde antojitos hasta ropa.

“Parece una plazuela de ejido con sus juegos mecánicos, carretas encima de lo que son los accesos peatonales. Que despejen el área, esa área no es de venta, es de descanso, de ir con los hijos, de ir con la mamá y el papá ya grandes, sentarnos ahí un rato a platicar, pero nos roban la tranquilidad totalmente”.

Descuido. Así están algunas de las fuentes de la Plazuela 27 de Septiembre de la ciudad de Los Mochis. Requieren reparación. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Destrucción

El mochitense añadió que este espacio está descuidado por la autoridad municipal.

“Todo está destruido ahí en la plazuela, y los pastos ya no existen, no sé si el sistema de riego que tenían antes sirva porque sólo se ve la tierra, sólo han de regar la tierra porque no hay pasto. Las lámparas cómo están, que lucían tan bonitas unos años atrás, ahora están todas sucias. Toda esa área está totalmente descuidada y no sé quién se está beneficiando con esas rentas, porque esos vendedores tienen que estar pagando una renta por estar ahí”.

Exhortó a las dependencias correspondientes para que pongan atención en el problema.

“El llamado es a las autoridades, a Servicios Públicos, no sé quién se encarga de esto ahí, que pongan ojo, que nos protejan esta área por el amor de Dios, que nos dejen caminar tranquilos, que se lleven esa vendimia a otro lado”.

Sin bebederos. No hay bebedero que sirva en este emblemático espacio de descanso de la ciudad, dicen los denunciantes. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Por el mismo tenor, el ciudadano ahomense Esteban Camargo comentó que no es posible haber visto hasta mesas en las áreas verdes.

“Había mesas para que la gente consumiera dentro de las áreas verdes, incluso eligieron las áreas verdes menos descuidadas, parece que eligieron las más bonitas, porque hay partes muy descuidadas. Eso molesta mucho, pasé y había como unos tendederos, como si fuera vecindario.

¿Y el césped?. El área verde está completamente abandonada. El césped ya no existe en la mayoría de los puntos de este lugar. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Dijo que los juegos mecánicos ahí instalados afean el lugar y también obstruyen la circulación.

“No hay bebedero que sirva en la plazuela. Hace poco tiempo pintaron lo metálico, pero la naturaleza la tienen abandonada. Están los bebederos destrozados y las áreas verdes. No soy ni panista ni priista ni nada de eso, pero en los tiempos en que se remodeló la plazuela fue en la época de Zenén, la dejaron muy bonita, y ahorita está como al 30 por ciento de como estaba”.

Otros mochitenses dijeron que es el director del IMAC, Víctor Carrazco, quien ha permitido el “cochinero” en la plazuela.