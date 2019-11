Mochitenses hacen sus calaveritas a los políticos

Los Mochis, Sinaloa.- Como cada año el Día de Muertos, los mexicanos usan las calaveritas literarias para alabar a su gente querida y de manera pícara hacer quedar mal a la parca al tomar como inspiración principalmente a los políticos.

Las calaveras son composiciones literarias escritas con libertad, accesibles a quienes no diferencian un alejandrino de un soneto, pero poseen sentido común y la sagacidad suficiente para burlarse de lo más serio: la muerte.

Mario Stalin Rodríguez, asesor educativo del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, explica a EFE que el origen de las calaveritas puede ubicarse en el México de antes de la Revolución como una manera de sátira de los periódicos rebeldes opuestos al régimen del presidente Porfirio Díaz (1877-1911).

Después, la tendencia cambió.

“Actualmente son una forma halago a los conocidos o la gente famosa. Tenemos calavaritas a actores, actrices, locutores, a la tía o al abuelo. Es una costumbre común, no solo como burla, también como forma de homenaje.”

“Quien quiera gozar de veras/ y divertirse un ratón/venga con las calaveras/ a gozar en el panteón/”, reza el inicio de una de las creaciones de José Guadalupe Posada, el grabador mexicano nacido en el siglo XIX, reconocido por sus dibujos de calacas, entre ellas “La calavera garbancera”, bautizada como “La Catrina”, por Diego Rivera.

Esta imagen que se asocia al Día de Muertos, que se festeja el 1 y 2 de noviembre, nació de la caricatura de Posada , quien hacía referencias a las clases acomodadas de la Ciudad de México, acompañadas de unos versos de un autor anónimo que hace referencia a la clase política que desprecia a los pobres pero vive del trabajo de ellos.

Cuando llegó a Los Mochis

sorprendió con su misterio

ahora todos quisieran

que se fuera al cementerio.

Las calacas reunidas en el panteón

han hecho ahora su festín

pues para bien de los ahomenses

se lo quitaron por fin.

Dicen que hasta Morena llegó

de plano muy fantochón

Pero le dijeron ¡Ay, Chapman!,

mejor la hicieras en el panteón.

No es posible su comportamiento

decían las calacas del más allá,

¿que no se dan cuenta, ahomenses,

que el municipio al fracaso va?

Ya los líderes empresariales

lo mandaron pa’l panteón

pero Billy ni por aludido

se las da el muy fregón.



Rafaela Chaparro

Chihuahuense



A quien le hablaron de Mochis fue al gobernador Quirino Ordaz

para que pusiera en orden

a un presidente mordaz.

Tanto le hablaron a la Flaca

del cabildo agachadón

que dijo hay que castigarlos con la llevada al panteón.

María Dolores García Ussher

Mochitense

A fin de echarse un buen fiambre

llegó la Parca a Los Mochis

Al primero que le cayó

fue al presidente municipal

pues mañana -se acordó-

no me vaya a salir con que es domingo familiar.

Al “Billy” sentenció la Flaca:

vendré por ti esta noche

te llevaré conmigo a Calacas

pa’quitarte allá lo fantoche

Tú ya no tienes defensa

El Cazo Mocho te espera

la deuda conmigo es inmensa

y mañana serás calavera.

Por haber hecho ‘bullying’

a una inocente criatura

ya está listo el socavón

que será tu sepultura.

Pobre del presidente hubiera sacado la antena

pero nunca pensó el inocente

que la Flaca sería de Morena.

Era una tarde tenebrosa y obscura,

y en el Ayuntamiento de Ahome la flaca llegaba.

Hoy entro a Los Mochis decía,

y unos marisquitos

del Gaxiola de ahí comer pretendía.

De pronto algo muy raro notaba, era la UAdeO,

que UdeO se llamaba.

Al ver tanto sufrimiento

la flaca muy fuerte resonaba

Chapman! Chapman!

Voy por ti, y no hay cómo te escapes,

pues en mi caldero sin fondo entrarás,

que ni la Guardia Nacional a ti te encontrará.

Billy Chapman a su casa él se dirigía

Ya que de trabajar muy cansado se sentía.

Luego escuchó una risa lejana

Lleno de miedo él se dormía.

Entre bache y bache la flaca se movía

Pues tres o cuatro huesos por ahí perdía

No comprendo, no comprendo ella decía

Si mi reputación es muy buena

Y él así me recibía.

¡Ay Chapman! ¡Ay Chapman!

Ya hiciste tu primer informe ella decía

Y ni una calle que he pisado firme estaba

viendo las calles tan coloridas

La flaca pensó que otra vez ella moría.

Ella arrastrándose ya no podía

pues en la Belisario

Medio esqueleto atorado tenía

Enojada y triste se retorcía

Cuando marco ciudadano a ella la atendía.

Entre brinco y brinco

Muy enojada por Quirino voy ahora dijo

Pues si está el municipio, cómo estará lo demás.

¡Me voy Billy Chapman!

¡Hoy te salvas!

Un segundo informe

Y una ciudad así no hay más.

Que le quedaba a la pobre flaca

Si en cada bache su corazón se quebrantaba

Ya no pudo más, por eso se retiraba

pero para el próximo año no pierde su interés

de que Chapman entre en su poder.

Jouvany Martínez

Mochitense