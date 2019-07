Mochitenses, preocupados por gran número de socavones

Los Mochis, Sinaloa.- Grandes socavones distribuidos en distintos puntos de la ciudad mantienen en alerta y constante preocupación a los mochitenses. Y es que tras la primera lluvia considerable afloraron más, problema que parecía haber estado controlado.

A decir de los ciudadanos que viven cerca de algún socavón, algunos están en riesgo de sufrir inundaciones mayores.

Durante un recorrido realizado por el equipo de EL DEBATE se comprobó que aunque la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) ha trabajado para resolver este tema, la realidad es que aún queda mucho por hacer y, de cara a la temporada de lluvias, existe el temor entre la población de que la situación se salga de control.

Así lo expresó Ricardo Mexía, vecino de la colonia Scally, quien denunció que desde hace dos meses aproximadamente se abrió un hoyo en el camellón del cruce del bulevar Río Fuerte y R. T. Loaiza y hasta la fecha no han hecho nada para resolverlo.

“Vean cómo está. Ese hoyo está grande y parece que entre más pasa el tiempo se pone peor. Los de Japama vienen y prenden esos tambos con lumbre, pero es todo; nunca, al menos que yo me haya dado cuenta, nunca han venido a revisar, no se han visto técnicos, lo peor es que ya se vinieron las lluvias y a ver si no se abre toda la calle”, comentó.

Algunos puntos acordonados quedaron encharcados después de la lluvia. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Por su parte, Carmen Martínez, vecina de la colonia centro, mostró también preocupación por el hundimiento en la calle Niños Héroes y Madero, pues asegura que cada vez el pavimento se ve más dañado. “Anoche llovió y nosotros sentimos que el pavimento se fue más para abajo. Ahorita ya no hay charcos, nada más en estos dos puntos, el agua está estancada, en cualquier momento se va a hundir ese pedazo”.

Mochitenses piden la intervención del municipio para resolver el problema. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

En tanto, Alma Ruiz, vecina de la colonia Anáhuac, señaló que el lunes que se hundió el pavimento en Belisario y Centenario, el personal de Japama sólo fue al punto a colocar la señalización.

“Cuando pasó vinieron y revisaron, pusieron las bandas ahí pero nada más, en todo el día no regresaron. Supimos que habían dicho de Japama que iban a venir a revisar unos técnicos pero nadie vino; están esperando a que se hunda, como en Álamos Uno, para venir”.