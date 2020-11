Mochitenses reprueban la clausura de Clínica Mi Salud

Los Mochis, Sinaloa.- La clausura de Mi Salud en Los Mochis cumple hoy una semana. En ese tiempo la autoridad municipal no ha mandado ningún escrito ni ninguna notificación para que los representantes de Mi Salud puedan acudir a hacer el trámite de la supuesta licencia de uso de suelo.

Como se ha informado, sólo citaron por teléfono al apoderado legal, Javier Gonzalo Zapién, el día 12 de noviembre a las 12:30, pero no lo recibieron y a cambio le dijeron que los atenderían en una conferencia de prensa una hora después, según dio fe de los hechos el notario público número 216 Jesús Zazueta Ibarra.

La clausura de la Clínica Mi Salud por las autoridades del municipio de Ahome fue mal vista por ciudadanos mochitenses, quienes expresaron que en época de pandemia por el covid-19 no debió llevarse a cabo esta acción que terminó por afectar a los ahomenses que reciben los servicios de esta institución de salud.

“Está muy mal que la hayan clausurado porque muchas personas de escasos recursos acudían a atenderse ahí, y ahora a dónde van a ir, si el dinero que ganan no les alcanza más que para el malcomer. Las autoridades del municipio no saben el mal que hicieron, pero, en fin, es el Ayuntamiento”, dijo la mochitense Cecilia Valle.

Por el mismo tenor, el ciudadano Guadalupe Vázquez mencionó que está muy mal que hayan cerrado en pandemia una institución de salud, en vez de cerrar lugares públicos como el estadio, bares y cantinas. “Que ahí presten más atención”, exhortó a las autoridades.

Édgar Leyva, también ciudadano mochitense, dijo que es una acción incorrecta de ambas partes, pero que el Ayuntamiento de Ahome tenía que ser más flexible si se trataba de un trámite administrativo, no relacionado con la salud o con salubridad por la operación de la clínica, más ante la situación que se está viviendo por la pandemia. “Por un lado, la empresa antes debió haber resuelto ese asunto (permiso de uso de suelo), y por otro, si el Ayuntamiento dejó pasar esto en su momento, ahora debe ser más flexible al tratarse de una empresa encargada de la salud por la situación que estamos viviendo.”

María Zavala, mochitense, expuso que el Ayuntamiento de Ahome se excedió al clausurar la clínica y dejarla sin servicio cuando se requiere más por la contingencia que se está viviendo en el mundo. “Creo que las empresas deben estar reguladas y tener todo lo legal en orden, pero ahorita por la pandemia que estamos pasando, el Ayuntamiento se excedió al clausurar, cuando las autoridades son las responsables de proporcionar el derecho a la salud y no obstruirlo, como se hizo en esta ocasión.”

Por su parte, Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, consideró que tomando en cuenta la situación de pandemia que vive el estado, no hay fundamento legal y no hay motivación alguna para haber cerrado Clínica Mi Salud en Ahome.

“Son clínicas, hospitales, con enfermeras, con médicos que son héroes de esta etapa trágica, dramática para nuestro país y para todo el mundo. Yo creo que tendría que verse más prudente la autoridad municipal, no sé para qué generar una polémica, un conflicto tan innecesario en esta temporada”, expresó el activista.

Consideró que el presidente de Ahome, Billy Chapman, tiene ya varios señalamientos y en este caso el reto es que explique en qué se basó, en qué se fundó para llegar a esa situación.

Leonel Aguirre Meza añadió que históricamente las autoridades no han querido tener voluntad de reconocer que tienen límites, es decir, que pueden llegar hasta donde la ley se los permite, respetando los derechos humanos.

Los ciudadanos podemos hacer lo que queramos, siempre y cuando no esté prohibido por la ley. No es la misma, una autoridad no es un ciudadano, es un ente público que puede hacer únicamente lo que la ley le permite”, concluyó.