Mochitenses se suman a protesta de FRENAAA contra AMLO

Los Mochis, Sinaloa.- Decenas de simpatizantes del movimiento FRENAAA realizaron ayer una caravana de vehículos que recorrió las principales calles del centro de la ciudad de Los Mochis para insistir en la renuncia del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La fila de unidades partió alrededor de las 17:00 horas del Parque Venustiano Carranza, ubicado entre los bulevares Jiquilpan y Adolfo López Mateos, en donde se concentraron desde media hora antes para realizar el recorrido programado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Principales demandas

Margarita Herrera, representante del movimiento FRENAAA en Los Mochis dijo que esta es la sexta marcha de vehículos que se realiza en la localidad para protestar por las equivocadas políticas que desde un inicio ha venido implementando el actual presidente de México, las cuales están sumiendo en la miseria a todo el país.

Señaló que realmente es mucho el descontento social que hay a nivel nacional contra AMLO y eso lo perciben porque cada vez más gente se está sumando a los movimientos emprendidos y esto es el mejor indicativo de que la gente ya no aguanta más y está saliendo a las calles a mostrar el descontento que hay por tantos recortes de recursos a los programas federales.

“La verdad que ahora en la marcha de México se vio demasiada gente que llegó procedente de toda la República Mexicana. Yo estuve presente. Había gente de muchísimo lados, nada más de Guadalajara salieron 30 camiones y esto ocurrió desde toda la república".

Las unidades traían leyendas en contra de AMLO. Foto: Debate

Nada de fifís

Contrario a lo que afirma el presidente de México de que los movimientos emprendidos en su contra los llevan a cabo los puros “fifís”, Margarita Herrera manifestó que esto no es cierto porque en las concentraciones ha habido hasta rarámuris que están decepcionados de haber votado por él.

Indicó que el descontento es generalizado y, por los resultados que están obteniendo, son de la firme idea de que las medidas de presión van a dar resultado y AMLO tendrá que renunciar a la Presidencia, precisamente por el gran descontento que hay a nivel nacional.

La caravana vehicular recorrió sin dificultades las principales calles de la ciudad y provocó que las personas que en esos momentos se encontraban en el centro de la ciudad se detuvieran a observar el movimiento, el cual, afirman sus representantes, se mantendrá hasta lograr con el cometido de que Andrés Manuel López Obrador renuncie y se vaya de la Presidencia de México.

Manifestantes pedían con cartulinas la renuncia del presidente. Foto: Debate

Caravana de mochitenses va a la Ciudad de México

Cientos de mexicanos se unieron ayer a la Marcha de la Revolución a la que convocaron miembros del movimiento FRENAAA, que busca quitar de la presidencia a Andrés Manuel López Obrador.

Durante su caminar por las calles de la Ciudad de México, una caravana de Los Mochis, Sinaloa, invitó a unirse a las protestas en beneficio de las familias de México.

“Estamos aquí por México, por nuestras familias. No queremos un sistema comunista-socialista”, decía el grupo encabezado por Korina Toledo, una mochitense de los grupos en pro de la familia.

Después llegaron al Monumento a la Revolución. Gilberto Lozano, líder nacional de Frena, dio un mensaje de aliento a los seguidores y contra la forma de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que la sociedad se está organizando porque los partidos no representan los intereses de los mexicanos. No los dejaron entrar al Zócalo y marcharon hacia el Auditorio Nacional. Lozano llamó a no pagar los impuestos, a un paro económico nacional.