Mochitenses truenan en contra de la Japama

Los Mochis, Sinaloa.- Durante las últimas semanas, los habitantes de Los Mochis han sufrido de constantes cortes en el suministro de agua potable; esto, según la Japama, se debe a fallas en las plantas potabilizadoras.

Sin embargo, los usuarios ya se encuentran desesperados pues afirman que aunque no tienen un buen suministro de agua, el recibo no deja de llegarles a sus domicilios.

Reclamo

Alan Contreras, vecino del sector Mochicahui, criticó a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome por brindar un mal servicio, en especial en estos días de contingencia, cuando el vital líquido es más necesario.

Nosotros aunque estamos cerca de la planta de la Pérgola la verdad es que siempre tenemos problemas en el servicio de agua. No hay semana en la que tengamos completo el servicio. Ahora en esta contingencia parece que están peor, no hay día en que no la corten o salga un chorrito y es cuando más la ocupamos porque estamos todo el día y todos en la casa, señaló.