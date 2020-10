Mochitenses viven el movimiento Frenaa en la CDMX

Ciudad de México.- Impulsada por la opresión del gobierno de México, así como la defensa de movimientos sociales con causas provida y profamilia, la mochitense Korina Toledo de Pérez forma parte del contingente sinaloense del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaa) en la Ciudad de México contra el régimen de Andrés Manuel López Obrador.

“Soy una ciudadana enamorada de mi país, enamorada de México y hace tiempo que estoy trabajando en movimientos de causas provida y causas profamilia, pero para mí ha sido avasallante la situación que hemos estado viviendo en el actual gobierno. Ya se veía desde anteriores presidentes, pero en especial este, que en lo personal me ha desgastado mucho, tanto emocionalmente como en el activismo, ocupando mi tiempo, mi dinero, mi espacio.”

La activista social de Los Mochis reveló que desde hace meses un miembro de su familia con representación en Guasave del movimiento Frenaa la invitó a participar en la movilización nacional y, aunque dudó en hacerlo, entendió la necesidad de alzar la voz por un mejor país.

“Cuestioné mucho mi participación, pero tengo mucho tiempo trabajando en el activismo social causas provida y profamilia y se entiende que este movimiento es más bien político, pero tengo a mi alcance a grandes líderes que con sus obras y acciones me demuestran que aman a México tanto como yo y por eso estoy ahí.”

Policías tipo granaderos impidieron el movimiento. Foto: EL DEBATE

Participación

Dijo que después de participar en diversas caravanas, considera a Frenaa como una gran oportunidad de manifestar su sentir ante el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Empecé a preguntarles y ellos me contaron que es el único movimiento que México actualmente tiene para oponerse a la dictadura del presidente AMLO. Estoy presente en Frenaa como una ciudadana más, de manera independiente… No soy organizadora, se me invitó a estar presente en el Zócalo y manifestar nuestra inconformidad con nuestro presidente. Por mi actividad provida y porque veo aplastados los derechos desde el niño por nacer, que es el derecho principal que tenemos todos los ciudadanos, entonces por eso asistí.”

Elementos policiacos sitiaron las calles de la CDMX. Foto: EL DEBATE

Korina Toledo llegó a la Ciudad de México el viernes 18 de septiembre para participar en la marcha programada al siguiente día y se hospedó en un céntrico lugar que durante la noche se llenó de elementos de la Policía Federal, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

“Fue impresionante que al día siguiente por la mañana, al salir del lugar donde estábamos hospedándonos estaba todo sitiado. Por la noche al cerrar los ojos lo único que veía en mi consciente era policías vestidos de azul y elementos del Ejército. Fue impresionante ver que desde que salimos estaba todo sitiado, todo avasallado y me molesté mucho y comencé a molestarme con ellos porque como mexicana tengo el derecho a transitar pero no avasallada por todas estas personas que el presidente mandó poner.”

El movimiento Frenaa se detuvo en la avenida Juárez. Foto: EL DEBATE

La manifestación

Recordó que ese día la manifestación iniciaría en el Monumento a la Revolución, pero ante el avasallamiento de elementos policiacos no encontraban una salida del centro capitalino.

La activista social comparó con tristeza el escenario en la Ciudad de México con las del Holocausto en tiempos de Hitler, que tanto se ha dado a conocer a lo largo de la historia.

“Me ha tocado ver muchas películas del Holocausto donde se habla de Hitler y mi sentir era parecido al que se vive cuando vemos una película donde los derechos son aplastados y tienes entonces un gobierno que no respeta lo que como ciudadanos debemos de recibir, y al momento de percibir todo esto me di cuenta que mi presencia era fundamental y que gracias a Dios estaba ahí presente. Entonces nos activamos y aunque no nos permitieron entrar cerca del Zócalo, tuvimos que tomar un taxi al Monumento a la Revolución y al llegar al lugar llegaron más mexicanos inconformes con nuestro presidente y de ahí se formó la manifestación hacia el Zócalo”.

Los manifestantes no pudieron llegar al Zócalo. Foto: EL DEBATE

La participación del contingente de Los Mochis, Sinaloa, en la manifestación del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México, se distinguió con una enorme manta del movimiento próvida y profamilia en color azul cielo.

Mi manta decía: El derecho a la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural”; íbamos caminando contentas porque podíamos marchar, pero molestas por la situación que habíamos vivido unas horas antes.”

Algunos mexicanos participaron en autos. Foto: EL DEBATE

Explicó que durante la manifestación se bloqueó el paso a los manifestantes en la avenida Juárez, justo antes de llegar al edificio de Bellas Artes, donde el líder del movimiento Frenaa, Gilberto Lozano, decidió resguardar a todo el contingente en el lugar y comenzar a moverse en busca de una solución.

“Inmediatamente estaban todo el contingente frenado por la Guardia Nacional, la Policía Federal, el Ejército, quienes avasallaron el lugar con alrededor de 20 filas de elementos y al terminar la fila de policías, como si fuéramos gente violenta, que no tuviéramos el derecho a transitar y manifestarnos por la situación que este gobierno está haciendo con nosotros, ponían además camiones del Ejército y de la Guardia Nacional y sitiaron todo el lugar para evitar nuestro ingreso al Zócalo.”

Dijo que ahí se bloquearon todas las salidas a los manifestantes, por lo que no les quedó opción más que estacionarse y acampar.

“Estuve en el movimiento los días sábado, domingo, lunes y martes y no se tenía ninguna respuesta. Yo escuchaba que se estaban haciendo amparos para que permitieran ingresar y me tocó ver que estuvieran haciendo los amparos. El señor Gilberto Lozano se estaba moviendo para motivarnos ante esta situación lamentablemente. Este presidente desconoce que las personas tienen que trabajar y atacaba mucho al señor Gilberto Lozano diciendo que no está permanente en el campamento cuando en realidad estaba buscando una solución para los que estábamos en el lugar.”

“Lamentablemente el presidente está trabajando para sus necesidades y no para las necesidades del pueblo. Vemos a un presidente dictador, adueñado de un espacio que no le pertenece, que es el Zócalo y sus alrededores, un lugar solitario, cuando ese lugar es para los mexicanos y para todas las personas que quieran disfrutarlo. Entonces esto nos dice que es una persona que no sabe gobernar, por eso me sumo a la causa, no como organizadora, sino apoyando porque estoy en mi derecho de decir que no quiero a este presidente. Se requiere presión de todos los ciudadanos que están en el país, por eso invito a toda la ciudadanía que está inconforme con este gobierno a manifestarse y a oponerse por que es el momento y esto va en crecimiento, y si no hacemos algo ya vamos encaminados a ser un Venezuela o un Cuba.”

Segunda jornada

Ante las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pide al movimiento Frenaa reunir a 100 mil personas, la activista mochitense invita a todos los mexicanos a unirse a esta causa el próximo 3 de octubre en la segunda jornada de Frenaa.