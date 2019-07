Mochitenses y municipio ayudan a Ramón Vázquez

Los Mochis, Sinaloa.- Con gran alegría y con ojos llorosos, José Ramón Vázquez Vázquez agradeció la gran ayuda de los ciudadanos que se han acercado a la Plazuela 27 de Septiembre a donarle libros así como otros artículos para que pueda seguir vendiendo en el lugar.

Esto luego de que durante la madrugada del martes su comercio fuera incendiado, ocasionando la pérdida de alrededor de cinco mil libros así como discos de vinilo.

“Estoy muy conmovido y desde el principio me dio tristeza porque lo que más amaba fue incendiado. Cuando pasé por aquí ese día y vi la madera quemada, casi me desmayo y me retiré a tomarme un café. Dije ‘ahora que sigue, me iré a Guadalajara ahora sí’, pero gracias por todo el apoyo que recibí de la ciudadanía dije ‘hay que seguir adelante’”, relató José Ramón.

Señaló que el día martes una gran cantidad de personas acudieron a la plazuela a donarle libros, discos de vinilo y hasta unas plantas que lo ayudarán a superar la gran pérdida.

Señaló que el “Kilómetro del libro” continuará en la Plazuela 27 de Septiembre y será el próximo fin cuando se realice nuevamente para reinaugurar su nuevo puesto. “El municipio me apoyará con el mobiliario y ahora será de dos pesos (ríe). No, se hará con una nueva dinámica para reinaugurar nuevamente la librería”.

Mencionó que el presidente municipal de Ahome le dará parte de su biblioteca personal. Vázquez insistió en que la Plazuela 27 de Septiembre es un nido de inseguridad e incluso en el que se venden sustancias nocivas a la salud, por lo que exhortó a las autoridades a reforzar la vigilancia por el bien de la ciudad.