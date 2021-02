Módulo Santa Rosa en Ahome no tiene adeudos salariales con sus trabajadores

Los Mochis, Sinaloa.-Directivos del Módulo de riego Santa Rosa negaron que este organismo mantenga algún adeudo salarial con sus trabajadores.

Juan Carlos Vega Rivera, presidente de este organismo hidroagricola, señaló que hasta cierto punto son respetuosos de la manifestaciones emprendidas por los trabajadores, pero en este caso no tienen la razón, ya que más bien su inconformidad se centra por un bono de productividad que se les venía otorgando en un esfuerzo por apoyar la labor que emprenden en beneficio de todos los usuarios, pero que este año no se los podrán otorgar derivado de la difícil situación financiera en que se han visto envueltos la mayoría de los módulos de riego, ya que por la falta de agua suficiente en las presas, ,como es de todos sabido, no tendrán cultivos de primavera verano y por lo tanto no tendrán ingresos durante todo el período y para salir adelante se vieron obligados a realizar ajustes financieros.

Indicó que aún así, esta situación no pone en riesgo las percepciones salariales de los trabajadores, ya que estas se encuentran plenamente aseguradas, por lo que no se justifican las posturas asumidas por los trabajadores.