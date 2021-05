Módulos de riego en Ahome justifican uso de bombas charqueras

Los Mochis, Sinaloa.- Los módulos de riego en Ahome justificaron el uso de bombas charqueras porque es de la única manera que pueden hacer llegar el agua a sus cultivos.

De acuerdo a Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), los niveles de agua en los canales que conducen a las plantas potabilizadoras se encuentran en niveles bajos y eso afecta aún más el uso de las bombas charqueras que utilizan los productores.

Sin embargo, los módulos dicen que tienen permiso. “Las bombas charqueras se necesitan utilizar, no tiene ningún problema porque es agua que se lleva del canal a la cosecha mientras no se baje el nivel que nos está pidiendo Japama para el agua potable. No son charqueras indebidas, son charqueras que se necesitan por el muy bajo nivel de agua que traemos”, expuso Sergio Montiel.

Que no son ilegales

El presidente del módulo de riego Sevelbampo añadió que estas bombas no son ilegales porque están autorizadas por los módulos.

Serían ilegales las que se trajeran sin el orden de nosotros. Sabemos quiénes están utilizando las bombas charqueras. Su uso es justificable”.

Añadió que traen varias bombas charqueras en drenes y canales para el riego de mangos y maíces.

Por el mismo tenor, Luis Ernesto Galaviz, presidente del módulo Taxtes, comentó que recientemente sostuvieron una reunión con la alcaldesa de Ahome por la preocupación que mostró por el tema del agua para uso doméstico, pero que le hicieron ver que los módulos de riego son solo simples transportadores del agua.

“Nosotros no hacemos negocio con el agua, el negocio es entre la Conagua y las potabilizadoras. Nosotros somos un simple medio de transporte de esa agua y lo hacemos con todo el gusto y toda la responsabilidad del mundo porque también somos ciudadanos y usuarios de Japama”.

Riegos. Los productores agrícolas están utilizando las bombas charqueras para poder hacer llegar el agua y regar los cultivos en pie como maíces, mangos y sorgos. Aseguran que es de la única manera que pueden hacerlo. Foto: Javier Padilla/ Debate

Mencionó que si se ha tenido baja llegada de agua a las plantas es porque Conagua ha bajado los niveles.

Si a nosotros no nos dan agua, pues lógico que tampoco va a llegar el agua a la planta porque somos el conducto.”

Manifestó que el módulo Taxtes es el que conduce el agua a la planta Comisión Río Fuerte, y que tienen registradas bombas charqueras, las cuales son legales cuando se da el permiso del módulo.

“Cuando han aparecido ilegales, les hemos hecho la invitación para que las retiren y han accedido. En el caso de mi módulo, las charqueras son bajo un programa que tienen los productores para poder instalarlas.”

Sin permiso se retiran

Mencionó que si el productor no tiene el permiso del módulo para utilizar bombas charqueras, le solicitan a Seguridad Pública que las retiren.

Les hemos dado permiso que utilicen las charqueras porque son tan bajos los volúmenes que es imposible que lleguen y pasen los canales de llamada.”

Asimismo, Juan Fernando Montoya Chinchillas, presidente del módulo Pascola, dijo que la reunión que tuvieron con la presidenta municipal Socorro Calderón fue muy importante porque la duda de las autoridades era saber si las charqueras eras legales o ilegales.

“Entonces, las charqueras son instrumentos que se utilizan, que nadie las quisiéramos usar porque cuesta mucho operar con ellas, pero son el único instrumento para poder extraer agua de los canales sin tener que sacrificar tirantes.”

Expuso que en ningún momento se está poniendo en riesgo el agua para consumo humano, y que lo único que pasa es que el nivel está llegando muy bajo porque realmente Conagua no está poniendo el volumen que debe poner para las plantas potabilizadoras.