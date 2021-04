Molestos los vecinos de Los Naranjos en Los Mochis porque no pasa el camión de basura

Los Mochis, Sinaloa.- Los habitantes del fraccionamiento Los Naranjos de la ciudad de Los Mochis están molestos porque el carro recolector de la basura no ha pasado en tres días.

Los vecinos denunciaron que la unidad de OP Ecología no pasó el martes, jueves ni el sábado que son los días en que hace el recorrido por este sector.

Andrés Orozco, vecino de este fraccionamiento, dijo que al no pasar en tres días la basura, esta se acumuló y los perros hicieron un reguero de los desechos, lo que los obligó a recogerlos de nuevo y echarlos en las bolsas.

Se quedan esperando

El vecino expuso que le toca pasar este día, y esperan que así sea, ya que de lo contrario la basura se seguirá acumulando.

Expuso que este problema no es muy frecuente, pero que en esta ocasión el servicio sí quedó mal.

Los vecinos no saben el motivo por el cual el carro recolector de basura no pasa, pero que quieren creer las rutas se retrasaron por los días que no trabajaron en Semana Santa, pero aun así esperaban que pasara el martes. Ahora esperan que lo haga este día.

El fraccionamiento Los Naranjos cuenta con áreas de esparcimiento para toda la familia de este sector de la ciudad de Los Mochis. Foto: Jorge Cota/ Debate

De acuerdo con los vecinos, este el problema del que tienen queja en este momento, pues dijeron que no pueden estar cuidando que los perros y los gatos no saquen la basura de las bolsas de plástico y de los recipientes en los que las depositan para que el carro las recoja.

Los vecinos se quejaron de que la empresa recolectora de basura no ha pasado y los desechos se acumularon. Foto: Jorge Cota/ Debate

Los vecinos esperan una explicación de la empresa recolectora de basura del porqué no pasaron estos días en que les tocaba hacerlo, pues dicen que la basura acumulada genera una mala imagen.