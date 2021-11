Mónica Torres de Vargas es ya presidenta del DIF Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Oficialmente, Mónica Torres de Vargas es ya presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Ahome.

Este lunes el alcalde Gerardo Vargas Landeros fue el encargado de tomar protesta a quienes serán parte del Patronato de dicha paramunicipal por el periodo 2021-2024.

Durante el acto, el mandatario municipal sostuvo que el DIF es la área sensible y humilde de la administración y por lo tanto, dijo que es necesario que quienes conforman esta familia estén comprometidos con el bien social.

“Es en donde está el sentimiento encontrado de la realidad con la posibilidad de poder servir y lo más interesante es que en esta área, es en donde se vive, se sufre, pero también se sienten las cosas de la gente más vulnerable, de aquellos seres que por circunstancias de la vida no tienen lo que merecen ni lo mínimo necesario para subsistir”.

Ante ello, reconoció que es importante la solidaridad de los integrantes del Patronato para que la ayuda a la ciudadanía sea una realidad.

“La verdad es que la experiencia con la juventud, la experiencia de quienes han estado en este cargo es importante para quienes tomarán protesta el día de hoy. Les agradezco a las ex presidentas del DIF que estén aquí y como ya se los dije, ayúdenme porque ustedes ya pasaron por aquí. Les pido que no me dejen sola a Mónica”, enfatizó.

Por su parte, Mónica Torres de Vargas agradeció a quienes la acompañaron en tan importante y significativo evento en el que se compromete en mejorar la calidad de vida de los ahomenses.

“Quiero agradecer la oportunidad a mi esposo, a mis hijos, a mi nuera y yerno que se encuentran aquí y a toda la familia por darme la oportunidad de ocupar la presidencia de DIF Ahome. Les aseguro que es una encomienda muy especial en donde trabajaré con seriedad y compromiso, durante mi gestión atenderemos y escucharemos y resolveremos las necesidades de los más vulnerables de toda la población, serviremos siempre con amor y espíritu de familia”, abundó.

Quienes tomaron protesta fueron: Mónica Torres de Vargas como presidenta del DIF; Fernanda García Félix como directora de DIF; Wendy Inzunza Salazar como administradora; Alba Luz martínez León como coordinadora general y de relaciones interinstitucionales: Martha Silvia García Félix como contralora; Claudia Gámez Verduzo como procuradora y Cinthia Sánchez Arredondo como coordinadora de Comunicación.

En el evento estuvieron presentes algunas ex presidentas tales como Vicky Vega de Valenzuela, Ana del Carmen Osuna de Ruelas, Michelle Balderrama de Duarte, entre otras.