Morena, PRI y PAN critican a Chapman por su forma de gobernar

Los Mochis, Sinaloa.- La autoridad municipal de Ahome se está burlando de los empresarios como lo hizo con el personal de Mi Salud y EL DEBATE el jueves cuando pretendían hacer el trámite que les hace falta para quitar los sellos de clausura de la clínica que arbitrariamente cerró la Dirección de Inspección y Normatividad, consideró José Borunda Menéndez.

“La autoridad municipal estuvo jugando al gato y al ratón con el personal de Mi Salud y EL DEBATE que fueron a atender la solicitud para hacer el trámite y que no les permitieron hacerlo. Antier hablé del abuso de poder, ahora es un extremo porque la autoridad se está burlando, además de abusar del poder, porque hay juego innecesario y ofensivo contra las personas, ciudadanos y empresa y es el resultado de la impunidad en que se manejan las autoridades”, recalcó el morenista ahomense.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Las autoridades municipales actúan a la vieja usanza. “La nueva forma de gobernar que la 4T de Andrés Manuel López Obrador nos exige es ser humildes, cordiales con la ciudadanía, sencillos y se tiene que respetar la ley”, pero este alcalde no es de Morena.

Aberración política

En Ahome, dijo, vivimos en una situación de una aberración política, donde las autoridades municipales, con una vocación anacrónica de uso de poder y burla contra la ciudadanía, están generando mucha inconformidad.

Lamentó que cuando se abusa de esta manera de las personas y las empresas, Morena tenga que pagar los platos rotos.

Por eso quiero una vez más marcar un deslinde entre Morena y la administración municipal. Nosotros no somos iguales, ellos son de una forma de ser priista a la antigua, eso no representa para nada la nueva forma de gobernar, cómo debe tratarse a la ciudadanía.

Asimismo, Borunda Menéndez señaló que esta situación de impunidad en que se mueven las autoridades es por la red de protección que le han puesto al presidente los mismos diputados, a quienes en diferentes ocasiones se les ha pedido un juicio político por conductas violatorias a la ley y son las mismas a las que se han negado. Al estar protegiendo a esta persona lo que han creado es ya un estado de impunidad”.

El morenista destacó que ningún ciudadano o empresario está obligado a ser expuesto a la opinión pública por ningún trámite como trataron de hacerlo en una rueda de prensa.

Es un abuso y una burla, es una manera de estar ejerciendo la impunidad, que se debe a la omisión de nuestros legisladores en la atención del problema de Ahome, problema que tiene nombre y apellido: se llama Billy Chapman.

Fallas en reglamentos

En el mismo sentido, la presidenta del PRI en Ahome, Dulce María Ruiz Castro, consideró que la intención de las autoridades municipales de ventilar públicamente los datos de un particular va en contra de los reglamentos.

La dirigente del Comité Municipal del PRI en Ahome reprobó la conducta de los funcionarios municipales que intentaron exhibir a Mi Salud durante una rueda de prensa ofrecida el pasado jueves.

Considero que el comportamiento de los funcionarios involucrados es violatorio de derechos y deja de manifiesto la prepotencia con la que se ha conducido esta actual administración de Morena que encabeza Billy Chapman y sobre todo el dolo malintencionado del director de Desarrollo Urbano (Carlos Grandío) al no permitir que el representante de la institución de salud manifestara y comprobara sus intereses como es debido, indicó.

Asimismo, insistió en que bajo ninguna circunstancia, el gobierno puede mostrar al público la situación de las empresas o de cualquier particular, pues, dijo, primero está el respeto a la privacidad, especialmente cuando el interesado quiere solucionar las cosas y es el mismo gobierno quien no se lo permite al ponerle trabas.

“No se pueden ni se deben ventilar asuntos de particulares de manera pública y más cuando se trata de asuntos venidos de procedimientos administrativos previos pues viola el derecho del ciudadano y la privacidad de sus datos personales. En el municipio de Ahome ya no queremos más prepotencia, ya no queremos más Morena, ya no queremos gobiernos improvisados.

Corrupción al descubierto

Asimismo, Ariel Aguilar Algándar, presidente del PAN en Ahome, declaró que la intención de los funcionarios municipales de demeritar o dejar en mal a la empresa de Mi Salud sólo deja al descubierto la corrupción que impera dentro de la administración municipal que encabeza Manuel Guillermo Chapman Moreno.

El presidente del Comité Municipal del PAN de Ahome reprobó la intención del municipio de afectar a una empresa local, especialmente tratándose de una del giro de la salud que beneficia a personas de escasos recursos.

“Lamentamos profundamente y reprobamos la actitud que ha tomado el alcalde Billy Chapman. Los funcionarios querían evidenciar el incumplimiento de Mi Salud, pero le salió el tiro por la culata. No habían corrido el procedimiento como debió haber sido. El presidente municipal y sus funcionarios no se apegaron a la legalidad y a la normatividad que implica el hecho de notificar, levantar actas y, por supuesto, correr el término necesario para subsanar las deficiencias en las cartas de uso de suelo o los permisos en sus permisos de construcción”, indicó.

En ese sentido, señaló que evidentemente la conducta de los funcionarios que presidieron la rueda de prensa obedecía una línea que debió haber sido dada por el alcalde con el afán de dañar a un particular, en este caso a la empresa del corporativo de EL DEBATE.

Se pasaron la ley por el arco del triunfo, pero no vemos ninguna novedad en la conducta de Chapman Moreno, que es errática. Reprobamos que esto sea un arma de persecución política a quienes no coincidimos con el presidente, en contra de quienes no estamos de acuerdo con las políticas tan erráticas, pero sobre todo ante la falta de resultados a la ciudadanía ahomense, precisó.

Insistió que el alcalde utiliza el poder para enfrentar a quienes no coinciden con su forma de gobernar, lo que está muy lejos de ser lo correcto de un gobierno.

Billy Chapman utiliza el poder para enfrentarse a quienes somos sus críticos para clausurar los negocios y este atentado que ha tenido en contra de Mi Salud es un atentado en contra de todos los ahomenses. Que pésimo gobierno lleva Billy Chapman, quien utiliza el poder solamente para perseguir a los contrarios. Así no, así no, alcalde, así no se gobierna.

Chapman tiene frustraciones: Tarín

Por su parte, el morenista Lucio Tarín Espinoza calificó el actuar de las autoridades municipales como una situación bochornosa.

“Definido con una palabra, pudiera decir que en el caso de Billy Chapman es una situación incómoda, es una situación de que difícilmente él puede conciliar. Es un hombre infeliz, tiene muchas frustraciones y que lamentablemente los ciudadanos en Ahome y los sectores sociales lo estamos padeciendo. Es un hombre totalmente incierto para todos los sectores y proyectos que lamentablemente nos queda un año de padecer. Deseamos que le vaya bien, que mientras más pronto, le vaya bien, mejor y si puede pedir permiso antes, que

lo pida, que pida licencia, que reconozca que los ahomenses no lo queremos, que los ahomenses estamos en contra de su forma y estilo de gobernar, no queremos gente dictadora.”

Coincidió con Borunda Menéndez en que los morenistas se encuentran disgustados porque algunas personas todavía identifican a Billy Chapman como si fuera emanado de Morena, “y él para nosotros no es Morena, nunca lo ha sido, nunca lo será, porque no es un problema que lo diga, sino que lo sienta, que lo demuestre, entonces es una situación sumamente desafortunada”.

Tarín Espinoza lamentó mucho la situación que se vivió el jueves con personal de

Mi Salud y EL DEBATE cuando trataban de continuar con el trámite para obtener la licencia de uso de suelo.

“Lamentamos mucho esta situación. Nuestra solidaridad, lo hemos comentado muchos compañeros de Morena. Nos solidarizamos con la empresa de EL DEBATE, de Mi Salud, con el personal, y lamentamos que se tenga ese trato con personal, tan irreverente y tan irresponsable. La 4T no es lo que representa Billy Chapman, la 4T es transformación y diálogo con los sectores sociales. La 4T es crecimiento y desarrollo social sin tratar de entrar en conflictos, y es lo que queremos y en el 2021 lo vamos a demostrar, y si en el 2021 no tiene cuentas claras, le vamos a fincar responsabilidades”.

Dijo que Billy Chapman es un hombre mañoso, amañado y con un personal corrupto porque él es corrupto.

Tira la piedra y trata de esconder la mano, trata de argumentar que todos los procesos son legales y lamentamos que utilice a las instancias del Ayuntamiento y atribuciones del Ayuntamiento contra la ciudadanía.

Dijo que al llamar al personal de Mi Salud a una rueda de prensa, lo que hizo fue malinformar a la sociedad diciendo mentiras ante los medios de comunicación, quienes normalmente sólo replican, sin cuestionar.

Trató de malinformar a la ciudadanía a través de la prensa vendida en una rueda de prensa donde dijeron una cosa cuando en realidad era otra. Trata de justificar su actuación, pero es una actuación insostenible, concluyó.

Para entender...

Funcionario de Ahome niega atención al apoderado legal de Mi Salud

Autoridades municipales de Ahome se contradijeron y mintieron durante una rueda de prensa ofrecida de manera repentina el pasado jueves 12 de noviembre, a las 13:30 horas en Cabildo, al decir que el representante de Mi Salud, empresa que fue clausurada por ellos el pasado martes, no había asistido a cita de las 12:30 y se había negado a firmar un acuerdo para que se realizara el trámite de licencia de uso de suelo, el supuesto motivo de la clausura.

Los funcionarios de Ahome, en vez de atender a los representantes de Mi Salud a la hora que ellos pusieron, ordenaron que invitaran a los medios para exponer la situación de la empresa de salud e informaron a los citados, a través de una trabajadora, que los iban a atender en rueda de prensa una hora después.

No existe justificación para el abuso de poder que comete una autoridad: Raúl Cota, regidor del PRI

La evidencia de que se armó una situación para perjudicar a Mi Salud deja al descubierto que lo que buscan las autoridades ahomenses es perjudicar a Mi Salud, consideró Raúl Cota Murillo.

En ese sentido, el coordinador de la bancada priista en el Cabildo ahomense reprobó la actitud de Carlos Grandío Navarro, director de Desarrollo Urbano, y Arturo Mendívil, director de Inspección y Normatividad, quienes quedaron en evidencia al intentar crear una situación que no sucedió.

“Lo que nos queda claro a todos los ciudadanos es que no existe justificación alguna para el abuso del poder. Es totalmente reprobable el actuar de estos funcionarios, es una evidente falta de seriedad el que no hayan atendido en tiempo y forma a un particular, tratando de desviar la relación del tema con una empresa editorial. La verdad es que viene a dejar claro la falta de capacidad de los funcionarios municipales, pero el abuso de poder con el que están actuando”, mencionó.

El edil señaló que no es posible que se cometan este tipo de situaciones en donde es la misma autoridad quien hace lo posible para afectar a un particular, sin importar de quién se trata.

No es posible tener gobernantes con esa falta de sensibilidad y, sobre todo, con la arrogancia con la que se han estado desempeñando con respecto a este caso. Este tipo de situaciones no se pueden permitir, abundó.

Raúl Cota, regidor del PRI /Foto: eldebate

Senador

Estamos viendo lo que son capaces de hacer con tal de un interés político: Zamora

“Yo reitero que es el colmo lo que estamos viviendo, que una autoridad municipal por represalias hacia un medio de comunicación esté buscando cómo utilizar su poder para tratar de socavar la libertad de expresión”, manifestó Mario Zamora.

El senador dijo que se pensaba que esos años habían quedado muy atrás en la historia de México, y ese es el riesgo de seguir votando por gobiernos que no creen en la libertad de expresión, en el estado de derecho y en el respeto a la ley.

Sino todo lo contrario, por sus propios intereses particulares se montan en el primer ladrillo para tratar de socavar las libertades y la democracia que hemos construido todos los mexicanos. Estamos viendo lo que son capaces de hacer con tal de un interés político.

Añadió que habrá elecciones el año que entra y está seguro que la gente en el municipio de Ahome y el estado Sinaloa va a defender lo que es el respeto a la libertad y al Estado de derecho, así como el respeto a la propiedad privada.

Y no alguien que se cree reyezuelo y que cree que la ley está solo para que la cumplan cuando quieran y como quieran, y que puede imponer por estar sentado en una silla que es prestada, que no se le olvide que es prestada.

Senador Mario Zamora/Foto:eldebate