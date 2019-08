Morena es incongruente al limitar las manifestaciones: Coparmex

Los Mochis, Sinaloa.- Al promover una ley en la que se limita el derecho de manifestarse públicamente, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es incongruente al realizar ellos anteriormente estas acciones para presionar al gobierno, consideró el dirigente de Coparmex, Jorge López Valencia.

“Se nos hace que ahora que están en el gobierno hay cosas que no quisieran ellos que les hicieran cuando en su momento ellos utilizaron ese tipo de acciones para presionar”.

Señaló que el principio de todo eso es no coartar la libertad de expresión o manifestación siempre y cuando no se afecte a terceros.

“Todos debemos ser parejos y ahora considero que lo que está haciendo el nuevo gobierno es limitar las manifestaciones que en cualquier momento cualquier persona puede tener derecho a hacerlo. Esto pone en gran riesgo a la libertad de expresión y muchas otras que vemos que se están impidiendo como ciudadanos o empresarios”.

Señaló que esto los limita a poder desarrollar con mejor oportunidad las actividades de las empresas.

Entrevistado ayer en un evento académico, López Valencia también opinó respecto a la denuncia contra el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, la cual consideró como “chusca”.

“Y todo parte del cómo aminorar o evitar que los gobiernos sean criticados, eso no debe ser. No es la manera de resolver los problemas, creo que dialogando y teniendo una mejor comunicación con los gobiernos es como se pueden resolver las cosas, pero no tratando de acallar las voces con denuncias o con actos ilegales como son las inspecciones de Inspección y Normatividad”.

Por último, López Valencia llamó a ponerle un alto a estas acciones del gobierno ya que esto sería retroceder en lo que ya se había ganado como país.