Morena está preocupado porque saben que vamos a ganar: Alejandro Moreno

Los Mochis, Sinaloa.- De gira por Sinaloa y durante su visita en Los Mochis con los candidatos de Va por Sinaloa y los simpatizantes de esta coalición, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, expuso que Va por México y Va por Sinaloa son una coalición robusta y potente, y que por eso Morena los quiere denostar y atacar.

"Porque saben que les vamos a ganar, y les vamos a ganar, por eso convocamos a que haya un nuevo contrapeso, un equilibrio en el Congreso de la Unión y que construyamos una nueva mayoría para generar oportunidades para todos los mexicanos", dijo Alejandro Moreno.

El presidente nacional del PRI, expresó que en esta elecciones van caminando con paso firme. En la elección federal dijo que son 15 gubernaturas, 300 distritos federales, y que de las 15 en 11 van PAN, PRI y PRD.

"En dos gobernaturas en el estado de Nuevo León y el estado de Guerrero, la coalición es PRI, PRD y las dos las encabeza el PRI. Y en dos entidades federativas vamos con candidatas propias que es el estado de Chihuahua y el estado de Querétaro".

Añadió que de 300 distritos en 219 van en coalición PAN, PRI y PRD.

"Qué significa esto, que Morena está preocupado porque saben que les vamos a ganar. Un gobierno se mide por los resultados que presenta a la ciudadanía y la ciudadanía pide mejor calidad de vida. Yo pregunto si ya bajó la gasolina, si bajó el gas y la energía eléctrica".

Añadió que en estos 28 meses, en el país van 77 mil homicidios dolosos, 7 mil 500 feminicidios y casi 3 mil secuestros.

Son los dos peores años de seguridad en la historia del país.

Alejandro "Alito" Moreno dijo que el actual gobierno de México, de un plumazo eliminó el seguro para jefas de familia, las estancias infantiles, el Próspera, el Seguro Popular, que beneficiaba a más de 53 millones de mexicanos.

"Pero también hoy hay que decir que no tienen ni la capacidad para llevar el destino de un estado como Sinaloa, el pueblo de Sinaloa es inteligente y sabe que nuestros candidatos y nuestras candidatas de los tres partidos estamos coaligados y trabajando en equipo que son candidatos nuestros del PRI PAN y PRD.

En cuanto al tema de que el actual gobierno quiere desaparecer al INE, Alejandro Moreno expuso que no sólo quieren desaparecer al INE sino a todos los organismos autónomos como el Inai, el Inegi y el Coneval.

Todos los organismos que pueden medir un gobierno porque no hay resultados del gobierno de Morena.

Agregó que Morena ataca, denosta y quiere desaparecer hoy a la autoridad electoral que fue la que calificó su elección.

"Con esta autoridad electoral ganaron, es increíble que hoy pretenda desvirtuar lo que ocurre en el país. Hay cero resultados, no hay crecimiento económico, no hay generación de empleo, no hay oportunidades para los jóvenes, no hay oportunidad para las mujeres y eso es lo que pretenden desviar la atención".

Alejandro Moreno con su visita a Los Mochis refrendó la unidad de la coalición Va por Sinaloa.

Hoy es un día muy importante para este gran equipo de trabajo, para esta gran campaña porque hoy constatamos una vez más que cuando se trabaja en equipo, se tienen los mejores resultados.

Destacó que lo mejor que le puede pasar a Ahome es que el próximo presidente municipal sea Marcos Osuna, porque es una persona comprometida y va a trabajar de la mano con Mario Zamora para que los sinaloenses tengan mejores oportunidades.

Asimismo, expresó que el próximo gobernador de Sinaloa será Mario Zamora.

Mario Zamora es un hombre de palabra y de compromisos, pero lo más importante es que es un hombre confiable, un hombre que a lo que se compromete con ustedes lo va a cumplir.

También refrendó su respaldo a los candidatos a diputados locales y federales de la coalición Va por Sinaloa.

Alejandro Moreno estará hoy también en Guasave y Culiacán.