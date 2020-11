Morena no tomará en cuenta al que haya ejercido violencia política: Cecilia Covarrubias

Los Mochis, Sinaloa.- Independientemente de las intenciones de algunos servidores públicos para contender en el proceso del 2021, será Morena quien al final decida quién aparece en las boletas, reconoció Cecilia Covarrubias.

Sin embargo, la diputada local de dicho partido dijo que sin duda un punto a favor es el buen desempeño que se haya tenido durante este tiempo que lleva el nuevo gobierno.

“Algo ha quedado muy claro por parte del presidente nacional del partido (Morena): que no se tomará en cuenta a nadie que haya ejercido violencia política y otros factores más. En su momento, el partido tendrá que deliberar quiénes son aptos para contender en el 2021 o quiénes no, es algo que en lo particular, pues no me corresponde y la verdad es que en lo particular estoy muy tranquila”, asentó.