Morenistas de Ahome se declaran en pie de guerra contra Billy Chapman

Los Mochis, Sinaloa.- Por considerar que las acciones y omisiones que el alcalde de Ahome Manuel Guillermo Chapman Moreno ha tenido durante lo que va de su gobierno, un extenso grupo de Morenistas se declararon en guerra en contra del funcionario municipal.

Lucio Tarín, en representación de este movimiento fue claro al señalar que no es justo que alguien gobierne si no lo merece pues dice, no responde a los lineamientos del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, por lo que insistirán en que se agilice el juicio político que ha sido solicitado en varias ocasiones ante el Congreso del Estado.

Asimismo, dieron total respaldo a la síndica Procuradora quien sostuvo, ha sido víctima del mal gobierno municipal.

“Hoy nos declaramos en pie de guerra los Morenistas contra el gobierno de Billy Chapman, vamos a tomar acciones en defensa de nuestra síndica procuradora y de cualesquier ciudadano a los que afecte el ejercicio de un torpe gobernante. Lo haremos con reuniones ciudadanas, plantones, marchas, denuncias sustentadas en hechos comprobables y firmadas por ciudadanos que dan la cara”, indicó.

Foto: EL DEBATE

Desconocen a regidores y diputados

Asimismo, los Morenistas desconocieron a los regidores del Cabildo ahomense, Rosa María Solórzano y Gerardo Amado quienes comentaron, se vendieron al mejor postor olvidándose que se deben a los ciudadanos y no al gobernante.

“De manera categórica deseamos dar un extrañamiento a los dos regidores de Morena por su conducta entreguista y servir hacia las disposiciones del presidente municipal. A ellos les apoyamos para hacer electos que fueran equilibrio en el ejercicio de gobierno, nunca les apoyamos para que se sometieran a lo que él disponga como así se percibe por la ciudadanía, necesitamos que reaccionen, se someten y dejan de cumplir con su función. Regidores, no los queremos de adorno, enaltezcan a su partido Morena y si no pueden, háganse a un lado. Es vergonzoso, nos da pena haber apoyado regidores que no tienen verticalidad ni legislan municipalmente que sean convertido en simples bultos que no inspiran confianza ni muestran profesionalismo un gobierno de cambio”, advirtieron.

En ese sentido, exhortaron de los diputados para que analicen las solicitudes de oficio político en contra del alcalde Billy Chapman pues subrayaron, que la ciudadanía votó por un cambio verdadero.

“La ciudadanía votó por un cambio verdadero en el gobierno por ellos solicitamos sean sensibles a esa confianza depositada para garantizar que en Sinaloa nadie se burle mi abuse de la ley, quienes hoy nos representan en el Congreso deben saber que esperamos que no sé defraude la esperanza del cambio. Sabemos que se han reunido con el alcalde y también buscaremos un acercamiento con ellos para tratar este tema”.