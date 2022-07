Morenistas de Ahome temen acarreo en votación de consejeros

Los Mochis, Sinaloa.- De cara a la jornada que se llevará a cabo el próximo sábado para elegir a los consejeros distritales de Morena en Sinaloa, militantes de dicho partido temen que se presente un acarreo masivo para favorecer a ciertos aspirantes.

Al respecto, Lucio Tarín sostuvo que de acuerdo a información que ha trascendido durante estos últimos días, es que desde las sindicaturas se planea ya un movimiento de gente en camiones hacia las mesas que se instalarán.

Lo cual, sostuvo, no solo les genera un sentimiento de molestia, sino de impotencia que dentro de Movimiento de Regeneración Nacional se den estas malas prácticas.

Denuncia

“No vamos a permitir que nos den atole con el dedo, y no hay un proceso con equidad, estamos en desventaja. Nos está llegando información de que van a mover gente de algunos ejidos y colonias y los centros de rehabilitación. Vamos a estar muy al pendiente y ojalá que no se presten porque vamos a estar muy al pendiente”, mencionó.

Asimismo, se dijo extrañado de que el alcalde Gerardo Vargas Landeros sostenga que no sabía de su registro como aspirante, toda vez que para llevar a cabo dicho proceso, se debe de contar con la firma del interesado.

“No sabemos por qué ya no quiere participar, pero para poder registrarse todo mundo tenía que escanear sus documentos y hacer su solicitud, pero, bueno, es decisión de cada quien”, indicó.

No sabía de su registro

Mientras tanto, la síndica procuradora Cecilia Hernández Flores aseguró que al igual que el alcalde ahomense, no fue ella quien se registró, incluso se sorprendió de saber que está dentro de la lista de los aspirantes a contender este sábado. “Desconocía, no sé por qué aparezco en la lista, pero yo no me inscribí y no me avisaron. El estar en la sindicatura nos exige mucho y la verdad es que yo no me registré, buscaré la forma de que me quiten”.