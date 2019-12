Morenistas denuncian que Chapman está trabajando para desacreditar a Morena

Los Mochis, Sinaloa.- Morenistas de Ahome denunciaron que Guillermo Chapman Moreno está trabajando para desacreditar a Morena como opción de gobierno y facilitarle al PRI recuperar este municipio en las próximas elecciones.

"Billy Chapman tiene un trato con el gobernador Quirino, es el pago que le otorga Billy Chapman por el apoyo para no ser destituido", manifestó Lucio Tarín.

El morenista dijo que Los Mochis se ha convertido en la ciudad de los baches, de los socavones, y que existe un acentuado tortuguismo en este gobierno municipal para atender la demanda ciudadana de mejoría en los servicios.

"Es un gobierno municipal que tiene claro provocar el descontento de la ciudadanía para que se refleje en la votación del 2021. En su administración su plana mayor de funcionarios nada tiene que ver con el compromiso de la coalición juntos haremos historia".

Dijo que el día de ayer en el lunes cívico, realizado en los ejidos Felipe Ángeles y Goros, Billy Chapman pintó su raya del gobierno de la cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador al señalar que no existía inversión pública federal en proporción al producto interno bruto y que ha sido más de lo mismo.

Foto: EL DEBATE

"Los ciudadanos de Ahome deseamos la visita a la región de nuestro presidente de la República, pues ello trae consigo mayores apoyos en muchos aspectos, pero es mucho pedir, el presidente Andrés Manuel López Obrador mastica pero no traga a Billy Chapman, no tiene comunicación directa con él y prueba de ello es que en este 2019 ha venido tres veces a Los Mochis: enero junio y octubre y en ninguna de estas visitas el presidente municipal ha sido requerido, no ha podido hablar con él, no es interlocutor, así para que lo queremos".

Añadió que los funcionarios que manifiestan su apoyo a Billy Chapman son serviles, dóciles funcionarios que por temor a perder sus trabajos hacen lo que él les dice.

"Grotescamente, el secretario de la presidencia de Billy, Rosario Buelna Beltrán, y el subsecretario de Desarrollo Eonómico, Gregorio Valencia Sánchez, acompañados de otros funcionarios menores manifiestan ser de Morena y apoyar a Billy Chapman, qué vergüenza para la militancia política de Morena percibir que por unas monedas hay "judas" en el partido, qué triste y lastimoso es ver a compañeros que para conservar sus trabajos dejan de lado años de militancia y lucha por cambiar la forma de gobierno para dar elogios a Billy Chapman, al mismo que dijo no tener compromiso con Morena ni con el PT, que es el un priista y como tal gobierna con ellos, pues en su equipo de altos funcionarios destacan los nombres de colaboradores de expresidentes y aspirantes priistas".

En el caso de la síndica procuradora Angelina Valenzuela, expuso que manifiestan todo su apoyo para que siga adelante y se mantenga firme con sus funciones.