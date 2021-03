Morenistas marchan en contra de la candidatura de Gerardo Vargas a la alcaldía de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Un grupo de morenistas y ciudadanos encabezados por el diputado federal Iván Ayala, el diputado local con licencia Juan Ramón Torres, Milo Ibarra y Lucio Tarín, marcharon por las calles de Los Mochis para protestar en contra de la candidatura de Gerardo Vargas Landeros a la alcaldía de Ahome por Morena.

Al grito de ¡Ahome no se vende, Ahome se defiende!, el grupo numeroso de manifestantes recorrió las calles de Los Mochis desde el Parque Carranza, ubicado por bulevar Adolfo López Mateos, hasta la Plazuela 27 de Septiembre.

"Estamos en contra del proceso, de cómo se llevó a cabo, fue un proceso totalmente violentado, el proceso extra temporáneo, con un candidato bastante cuestionable", expuso Milo Ibarra, quien aspiraba a ser candidato por la alcaldía de Ahome por el partido de Morena.

Añadió que no se sienten representados con Gerardo Vargas y no lo apoyarán. Asimismo, el morenista Lucio Tarín, mencionó que rechazan totalmente la candidatura de Gerardo Vargas y de Billy Chapman.

"No vamos a votar por ellos, vamos a rechazar una imposición, vamos a tratar de darle una lección a la arrogancia y a la soberbia, y reivindicar los derechos políticos electorales que tenemos la militancia y la ciudadanía".

Por su parte, el diputado local con licencia, Juan Ramón Torres, comentó que su postura es la democracia y no el puesto, ya que salen sobrando, pero que nadie debe de reírse del pueblo ni traicionarlo.

"Las bases principales de Morena son no mentir, no robar, no traicionar, y aquí nos están traicionando y asaltando vilmente el señor Mario Delgado, Nacho Mier y su cómplice Marcelo Ebrard. Ya basta de imposición, no estamos en el PRI, estamos en un partido que creamos el pueblo y que con coraje le pedimos que respeten los estatutos en el han violado muchos artículos".

Añadió que en lo particular sí apoya a Rubén Rocha Moya en su candidatura por la gubernatura de Sinaloa.

El diputado federal, Iván Ayala, expresó que acudió como ciudadano a manifestarse ante esta imposición de Gerardo Vargas Landeros. Afirmó que es una puñalada al movimiento, una traición, ya que es una persona que no se inscribió, que no participó y resultó el ganador de las encuestas.