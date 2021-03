Morenistas promoverán el "No voto" para Gerardo Vargas Landeros en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Por considerar que se violentaron los derechos de los militantes de Morena y se puso por encima de cualquier protocolo el pago de “favores” en la asignación de candidatos de dicho partido, un grupo de morenistas decidieron deslindarse de cualquier apoyo político durante el proceso de campaña, en particular al candidato a la alcaldía de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.

Lucio Tarín, militante de dicho partido dio a conocer que ya se interpusieron los recursos necesarios de inconformidad ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y se irán a otras instancias.

“Estamos en tiempo y forma, decirles que refrendamos nuestro compromiso a nuestro candidato a gobernador, estamos con él, lo vamos a apoyar y es quien tiene el mejor perfil para mejorar Sinaloa, en ese sentido, la militancia vamos a cerrar filas, estamos viendo un panorama triste, mucha de nuestra gente se nos está retirando, no aceptamos a Gerardo Vargas Landeros”.

Contra Billy Chapman

Con respecto a las candidaturas que se les dio a Manuel Guillermo Chapman Moreno y Ana Elizabeth Ayala Leyva a pesar de que están sentenciados por violencia política en razón de género dijo que esto es un reflejo del sentido de querer protegerlos.

“Lo único que refleja es que hay un acuerdo a que a toda cosa tratan de proteger a Billy Chapman efectivamente, la tesorera va a caer porque tiene sentencia política en razón de género y Billy creo que tampoco, no puede estar aunque sea pluri, aunque se esté escondiendo ahí porque es lo que está haciendo va a ser rechazado en su momento”.

Cuestionado si al final la candidatura plurinominal de Chapman Moreno es premiarlo a pesar de las inconsistencias que ha tenido, Tarín señaló que esto es orquestado no por la dirigencia nacional de Morena sino quizá de algunos personajes que buscan “ayudarlo y protegerlo” por razones desconocidas.

“Están tratando de protegerlo no de premiarlo, más bien de protegerlo a cambio de algo que no sé, a nosotros nos parece que esto es una transacción no de Morena sino de algunos operadores de Morena, el partido no lo considero como tal, lástima que el partido es quien arropa eso lo tenemos muy claro”, enfatizó.

Los morenistas no apoyarán a Gerardo Vargas en el proceso de campaña. Foto: Debate

Por su parte, el diputado Juan Ramón Torres comentó que la forma en que se designaron los candidatos violentó los estatutos de Morena y es por ello que ya se interpusieron los recursos correspondientes.

“Aquí traigo recibido, lo hice de manera particular, el señor Gerardo Vargas Landeros no fue registrado por Ahome, es una burla para Morena. Tenemos otra asignación de César Ismael Guerrero Alarcón que ni siquiera conocemos, va por el tercer distrito, y pudiera ir enumerando varios casos. Mario Delgado debe defender a los morenistas, aquí triunfó el influyentismo, no respetó los estatutos, en ese sentido pues la inconformidad está puesta”.

Por último, dijo advirtió que trabajarán para que no se le dé ni un voto a Morena, específicamente para Gerardo Vargas Landeros pero si trabajarán para para el proyecto de Rubén Rocha Moya.

Vamos a trabajar para ni un voto para Gerardo, no es que vayamos a trabajar para otro partido, la gente sabrá por quien votará, pero para Gerardo no”.

Por último, dieron a conocer que el día martes 6 de abril en rechazo de estas candidaturas se realizará un rally al que invitan a toda la ciudadanía que cree en el proyecto de Morena pero no es la designación que se hizo.