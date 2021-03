Morenistas rechazan candidatura a favor de Gerardo Vargas Landeros

Los Mochis, Sinaloa.- Por considerar que Gerardo Vargas Landeros nunca fue participe de la convocatoria girada para ore candidatos a la alcaldía de Ahome por Morena, es que un grupo de Morenistas se manifestaron esta mañana en total rechazo de que se le dé la candidatura al antes mencionado.

Cabe mencionar que durante las últimas horas, de manera extraoficial se ha mencionado que la dirigencia de Movimiento de Regeneración Nacional pudiera encabezar esta posición, aunque cuando su registro fue por la presidencia municipal de Culiacán, aunque esta información no se ha confirmado.

Miguel Dominguez, a nombre de estos simpatizantes del partido comentó que es su obligación moral y ética exigir que se haga cumplir la legalidad mostrando su rechazo de que se le dé la candidatura a Vargas Landeros.

“No aceptamos que un simulador oportunista con una imagen social de corrupción y priísta de corazón, que bajo ninguna circunstancia cumple con los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar, nos represente. Nos indigna y avergüenza estas decisiones e imposiciones que violan estatutos, procedimientos y requisitos necesarios para considerarlo como posible candidato”.

En ese sentido, dijo que como militantes y simpatizantes de Morena no pueden traicionar sus principios, a la 4T y sobre todo, a la población de Ahome.

Por su parte, Antonio Davizon dijo que es ilógico que la dirigencia de Morena le dé la candidatura a Vargas Landeros cuando éste se registró por el municipio de Ahome.

“Habemos muchos grupos pero la verdad es que aquí la gente, nadie no nos vamos a dejar en caso de que lo quieran imponer, lo primero que vemos es que si es así, va a perder, puede haber votos cruzados puede haber varios escenarios.

Mientras tanto, Isabel Bustamante dijo que es una ofensa para quienes desde el inicio de Morena han estado al pie de lucha, advirtiendo que lucharán aún en contra del dirigente nacional, Mario Delgado.

“No es posible una doble moral, como ahora que Morena les es rentable quieran venirse para acá, aquí lo importante es que tomen en cuenta a la gente, a los que hemos trabajado, es un rechazo generalizado hacia esta persona, qué le debe Morena a Vargas Landeros es mi pregunta y mi indignación, que le debe que lo traen para arriba y para abajo, nosotros venimos desde el 2006, queremos que se cumpla la cuarta transformación, hemos tenido una pésima experiencia con Billy Chapman en donde nos hizo totalmente a un lado, ha trabajado con priistas, ha trabajado en contra de Morena, los Morenistas estamos firmes de que no queremos que vaya por Ahome, no es un premio de consolación”, estableció.