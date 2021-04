Movilidad social genera incremento en casos covid en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El aumento de casos que se ha presentado durante los últimos días es reflejo de la movilidad social que se ha venido dando, reconoció Francisco Espinoza Valverde.

En ese sentido, el director de Salud Municipal dijo que es necesario que la ciudadanía no baje la guardia, aun cuando los casos pareciera que van a la baja, pues de continuar así, pudiera haber un repunte, que es lo que se busca evitar.

Preocupación

“Sí se ha visto una movilización de personas desde que inició la campaña de vacunación, la cual lleva un avance. Aquí en el municipio de Ahome la mayor parte de las personas solo ha recibido una sola dosis, de tal forma que no podemos bajar la guardia, hasta que la mayor parte de la población esté inmunizada. Hay que recordar que solamente está vacunadas las personas que tienen más de 60 años y falta un buen segmento, por lo que no hay que bajar la guardia”, señaló.

Asimismo, insistió en que aún no es momento de dejar de lado las medidas sanitarias, por ello pidió continuar en casa, no asistir a reuniones ni fiestas, el uso permanente del cubrebocas, gel antibacterial y el lavado constante de manos.

No dejamos de insistir en mantener los protocolos sanitarios como el no salir de casa si no es necesario, el uso del cubrebocas en todo momento, el uso del gel antibacterial y el lavado constante de manos. No hay que bajar la guardia.