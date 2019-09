Movimiento 'Ni una vida más' busca acercamiento con el gobernador

El Fuerte, Sinaloa.- Firmes en su lucha, integrantes del movimiento ciudadano “Ni una vida más” llegaron hasta dónde le gobernador presidirá un evento en el municipio de El Fuerte a fin de que los escuche y ponga mayor atención en el grave problema de baches, drenajes colapsados y socavones en la ciudad de Los Mochis.

Elizabeth Gastélum, representante de dicha campaña recordó que hace un par de días se manifestaron en Palacio Municipal a fin de que el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno los recibiera; sin embargo, será el día de hoy cuando los reciba Enrique Plascencia, secretario del despacho de presidencia.

“Hoy tenemos una cita con el llevamos 15 peticiones, vamos a comparar cuáles tienen ellos en su rol de trabajo pero si nos gustaría reforzar con un acuerdo por escrito por parte del alcalde. Por supuesto que no estamos conformes con que nos reciba esta persona y es la razón por la que estamos aquí, no nos estamos brincado ninguna autoridad, somos ciudadanos luchando por una causa civil, no tenemos partido político ni tenemos nada que ver con ningún político”.

Agregó, “no estamos de acuerdo quenos atienda un representante pero pues de lo perdido lo ganado”.

Gastélum comentó que de manera extraoficial se les dijo que el Ayuntamiento de Ahome no tiene recursos para atender este tema; sin embargo, cuestionó al alcalde en dónde está el recurso que presume ha recaudado hasta el momento.

Los manifestantes expresan sus demandas en pancartas. Foto: EL DEBATE

Cabe mencionar que alcalde presumió en su último evento, una recaudación de 355 millones de pesos pero aún así, tiene la intención de solicitar un préstamo de 40 millones de pesos a una institución bancaria.

“Como ahomenses vamos a pedir que ese recurso que dice que ha recaudado se destine para este tema, no sabemos los números que tengan, sabemos que han trabajado, que ha habido obras de millones de pesos y creo que con 1 millón de pesos podrían hacer la reparación de varios baches que están ocasionando muertes en la ciudad de Los Mochis”, abundó.

Asimismo, comentó que desde que activaron la página de Facebook Campaña Anti Baches Los Mochis se han recibido al menos 15 denuncias ciudadanas.

Por último, invitó a la ciudadanía a que a través de las redes sociales hagan la denuncia de los baches y socavones que vean, pero también, a que se sumen a estas manifestaciones pues advirtió, continuarán con ellas hasta que sean escuchados.

Cabe mencionar que este movimiento nació luego la tragedia que se registró el pasado sábado en donde un joven padre de familia vecino de Campo Seco perteneciente a la Sindicatura de Charay, El Fuerte, murió al ser aplastado por un camión que cayó en un socavón ubicado en la colonia Álamos 1.