Muchas cosas que hacer en domingo como para perderlo en una consulta de revocación de mandato: Schettino

Los Mochis, Sinaloa.- La consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo el 10 de abril es una farsa construida para popularizar al presidente, manifestó Macario Schettino, economista y analista político, en el cierre de Expoceres 2022 en Los Mochis, Sinaloa.

"Acuérdense que originalmente la idea era que fuera concurrente con la elección intermedia y con eso él (presidente) pudiera ganar muchísima gente en el Congreso, como se la movieron de fecha ya no lo logró. De hecho ellos son los que están promoviendo la revocación lo cuál es un absurdo".

El economista y analista político dijo que recalcó que la revocación de mandato es una farsa. "Y en mi opinión no hay que participar. Hay muchas cosas que hacer en un domingo como para perderlo ahí".

En cuanto a la economía mexicana, expresó que tenía estimado que crecería 1.5 por ciento este año, pero que con la invasión de Rusia a Ucrania, es probable que ese crecimiento se reduzca.

"Prácticamente yo me estoy imaginando una economía que no va a crecer durante el 2022, lo que habría, como todo mundo sabe, hay una inflación creciente, que muy probablemente el promedio supere al 6 por ciento para este año, y por lo tanto, las tasas de interés van a estar arribita del 8 por ciento".

Agregó que la estimación de crecimiento sería del 0.5 de crecimiento. "La economía ha caído durante cuatro años y ya se empieza a sentir feo. Ya van cuatro años de que no le atinan a la política económica. La verdad es que el gobierno ya no tiene dinero, se acabaron todo lo que tenían, no les está alcanzando, y la idea del presidente de mantener la gasolina a un precio bajo, cuando a nivel internacional está muy cara, es muy costoso y eso le impide al gobierno tener dinero para otras cosas".

Destacó que el gobierno federal está gastando el dinero en rescatar a Pemex, lo cual es una gran tontería. "Y se está perdiendo ahora dinero con lo de la gasolina, de por si el margen que tenía el gobierno mexicano era muy chiquito, nadie lo quiere creer, pero no alcanza el dinero".

El analista comentó que el sector agropecuario de México ha sido el más éxito durante los últimos años, pero es muy pequeño comparativamente con el resto de la economía.

Mencionó Sinaloa es visto desde fuera como un estado muy exitoso, pero también como un estado paradigmático del crimen organizado, aún cuando en las últimas fechas, la mayor parte de problemas del crimen organizado no ha salido de este estado sino en particular de Michoacán, Zacatecas, Jalisco, y recientemente de Sonora.

Dijo que la preocupación es que el crimen organizado se ha ido convirtiendo en un elemento político con su intervención en las elecciones, que fue algo notorio en el 2021 en toda la costa Pacífico, desde Colima hasta Sonora y las dos Bajas.

"El gobierno de López Obrador ha sido en general muy malo, no le he encontrado yo algo bueno, le he buscado, había un par de cosas que me gustaban que era el aumento al salario mínimo y la reforma de outsourcing, y las dos cosas las echaron a perder, el aumento al salario mínimo ha sido tan grande que empezó a frenar la contratación y el resultado neto en el salario promedio del empleo formal es cero, y la reforma del outsourcing nos costó 2 puntos del PIB, que eso es muchísimo dinero".

El columnista mexicano añadió que habrá una crisis de fin de sexenio, la cual no será como la del año 76 o el 82, pues no habrá una gran devaluación.

"Pero sí va haber una situación económica muy compleja, la gente se va a enojar, y si logramos encauzar el enojo adecuadamente, y las elecciones se siguen haciendo bien, pues cambiaremos de gobierno, si se daña al Instituto Nacional Electoral y no hay una forma de encauzar el enojo, la situación puede ser muy seria".

En cuanto a los programas de apoyo social del gobierno federal, comentó que no pintan mucho, y que el único programa relevante es el de Pensión para Adultos Mayores, en cuanto en cantidad de dinero y personas. "Todo lo demás, de Jóvenes construyendo el Futuro, y las becas y demás es muy poquito, no tiene un impacto. La pensión al adulto mayor se lleva un 80 por ciento de todo el gasto social".

Expresó que no le gustan este tipo de programas porque es comprar la voluntad de la gente sin tener el dinero para hacerlo.

"Porque para poder financiar eso se tiene que dejar gastar en otras cosas, como por ejemplo en vacunas, escuelas de tiempo completo, tienes que quitar eso para poder regalar dinero a los viejitos, y ellos están muy contentos, pero así no es cómo funciona un país".

Sobre la planta de fertilizantes dijo que es un proyecto importante porque se han tenido dificultades en en la producción de fertilizantes, y muchos problemas en temas del gas natural en general. "Creo que es algo que es importante y creo que ya ha ido venciendo obstáculos la construcción, y podrá llevarse a cabo".

Macario Schettino impartió una conferencia magistral en el cierre de Expoceres 2022.