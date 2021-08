Muere el empresario Guillermo Murillo Padilla.

Los Mochis, Sinaloa.- El empresario Guillermo Murillo Padilla, fundador de Aceros Murillo, falleció la tarde del domingo 22 de agosto. Fue la tercera generación al mando de un negocio familiar del ramo ferretero que se fundó en Sinaloa en 1938.

“Devolver a la sociedad algo de lo que gana y compartir más con los trabajadores”, es la frase que resume la vida de Guillermo Murillo Padilla y que se resaltó cuando recibió el mérito EXATEC 2017.

En 2017 recibió el premio Mérito EXATEC 2017 por su amplia trayectoria profesional: socio fundador y presidente del Consejo de Administración de Aceros Murillo S.A de C.V., y uno de los fundadores de CONADIAC, organismo representativo de los distribuidores y centros de servicio de acero de México.

Asimismo, fue presidente en la Federación de Cámaras de Comercio del Estado de Sinaloa y vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio de Los Mochis. Además de fundar otras empresas.

El Premio al Mérito EXATEC es la máxima distinción que otorga el Tecnológico de Monterrey a un egresado en reconocimiento a su destacada trayectoria, al trabajo y compromiso con su sociedad, además de la excelencia en su disciplina profesional, sentido humano con la comunidad y por ser un modelo a seguir para otras personas.

Fue reconocido en Los Mochis por ser filántropo por excelencia. Fue fundador de diversas obras de beneficencia para personas de la tercera edad, llevó a cabo acciones para favorecer a indígenas o a niños de escasos recursos.

En 2017 al ser reconocido por el Tec de Monterrey en Guadalajara, Jalisco, el empresario Guillermo Murillo Padilla admitió con humildad que en cada momento de su vida recibió más de lo que daba. Así fue al estar al frente de los patronatos de la Cruz Roja, la Fundación Pro Tarahumara y la Casa Hogar "Santa Eduwiges".

En el 2017, para recibir su premio lo mencionaron como un empresario sabedor de que la tarea que le ha tocado va más allá que pagar impuestos y salarios. Es, en definitiva, se dijo, un vivo ejemplo de responsabilidad social.

En vida

A finales de los años 60, Guillermo Murillo era un joven como cualquier otro. Había estudiado en el Tec de Monterrey durante 7 años, y su carácter se había terminado de formar con la dura disciplina del internado de ese entonces. Comenzaba lo que sería una brillante carrera como empresario, haciéndose cargo de parte del negocio familiar, Aceros Murillo. Se casó, y la perspectiva de lo que sería su vida cambió por completo.

Explica Murillo Padilla: "Entendimos que la única forma de cambiar al país es que la sociedad lo cambie, porque el gobierno no ha hecho mucho. Quien me invitó a trabajar en áreas sociales, y se puede decir que me influyó, fue Manuel El Maquío Clouthier. Él estaba en el Movimiento Familiar Cristiano, en Culiacán, y desde ahí hacía muchas obras para la comunidad. En la política no me involucré con él, pero en lo social, sí. Mi esposa y yo entramos entonces al Movimiento en Los Mochis, y empezamos a trabajar".

Eran tiempos de inconformidad social en todo el país, traducidas en la contraposición de empresarios independientes al gobierno, guerrilla y movimientos estudiantiles.

A mediados de los 70 presidió la Casa Hogar "Santa Eduwiges", que se ocupa del sostenimiento y la educación permanente de 70 niños de la calle. También por esos años, contribuyó con la Fundación Pro Tarahumara, que ha construido escuelas y hospitales para apoyar las condiciones de vida de los rarámuris, desde el norte de Sinaloa hasta el centro de Chihuahua.

"Mi empresa tenía bodegas en esa zona y yo me ocupaba de recolectar la ayuda y hacerla llegar a las misiones jesuitas en la región, a través del ferrocarril Chihuahua-Pacífico", puntualizó el empresario en entrevistas tras recibir el premio del Tec de Monterrey.

Fue también por la misma época cuando empezó su labor en una de las más importantes obras en las que participó: los fondos para becas.

"Junto con otros egresados -Guillermo Elizondo Collard entre ellos-, surgió la idea de apoyar la educación en Sinaloa, que entonces estaba algo deficiente. Formamos el Patronato de Becas y primero lo sostuvimos sólo nosotros; ya luego entró Coparmex, de donde algunos de nosotros éramos consejeros".

En 25 años, el compromiso de Guillermo Murillo no cesó. Ya en Guadalajara, ciudad a la que se mudó al ampliar sus negocios -Fierro y Lámina, Aceros Murillo, Doit Center, Estructuras y Transformaciones Metálicas de Occidente-, el reconocido empresario había participado ya en el patronato de la Cruz Roja y en el del Centro de Formación de Personal para el Cuidado de la Tercera Edad "Madre Teresa de Calcuta", buscando siempre colaborar donde más falta hacía.

Congruente con su visión de apoyar a la educación, Guillermo Murillo también fue pieza clave en la formación del Campus Guadalajara, del cual fue consejero.

Agregó en entrevista: "También hay que responder a la expectativa que tienen de ti la sociedad, los clientes, el personal, la familia, las organizaciones... La participación es fundamental; un caso de ello es que todos podemos necesitar a la Cruz Roja en cualquier momento". Y predicó con el ejemplo, pues más de cien personas beneficiadas con becas de sus empresas han obtenido títulos profesionales, certificados de bachillerato y de secundaria.

Además de la responsabilidad, educar tiene que ver directamente con una visión de productividad: "Si quieres que la gente sea más eficiente en su trabajo, si quieres más ventas, necesitas personas muy preparadas. En la medida en que se solucione el problema educativo, se solucionará el del desarrollo", afirmó contundente el empresario en 2017.

La visión social de sus empresas ha dado en el clavo. El ambiente es de convivencia, de solidaridad. Todos participan para apoyar a gente tanto dentro como fuera de la empresa. En ese año a un trabajador se le inundó su casa, y todos acudieron a prestarle apoyo, encabezados por Guillermo Murillo en persona.

De regreso a Los Mochis, el joven ingeniero conoció a una guapa adolescente en una fiesta. Contra toda convención, charlaron de radiología, un tema que les era común, pues él había terminado su tesis acerca del uso de la radiografía en la industria, y ella sus estudios como técnica radiológica. Luego coincidirían en muchos temas más, incluyendo la forma como, años después, educarían a sus cinco hijas, tres de las cuales cuentan con altos puestos en las industrias Murillo.

Leer más: Muere el prestigiado pintor sinaloense Álvaro Blancarte "El Maestro"

Ambos disfrutaron a sus seis nietos. Trataron de infundirles el respeto a la gente honrada, el valor de las sociedades más sanas.