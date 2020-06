Muertes por Covid-19 generan más trastorno: Angelina zamudio, terapeuta

Los Mochis, Sinaloa.- El enfrentarse al padecimiento de una enfermedad tan repentina y agresiva como el Covid-19 es traumático, pero aumenta la crisis si el desenlace es fatal, confirmó Angelina Zamudio.

Durante una charla organizada por el Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres), la terapeuta especialista en temas de tanatología reconoció que los familiares de los pacientes positivos a este virus entran en un estado de conflicto en el que pierden la estabilidad emocional en un punto crítico.

Incluso, señaló que el duelo comienza desde el momento en que se ingresa al familiar al hospital, pues en la mayoría de los casos se da por un hecho que desde ese momento cabe la posibilidad de que su familiar no salga con vida.

“Cuando el familiar está en la intubación y tiene el desenlace fatal, cuando se les informa que ha fallecido, ahí viene un gran dolor porque no pudieron despedirse de su familiar, no pudieron escucharlo, llevarle un sacerdote para que se confesara y una de las cosas que la gente se muestra muy renuente es que no quieren que en el acta de defunción le pongan que murió por coronavirus.”

En ese sentido, añadió que mucha gente pide, incluso exige, que no le pongan que murió por esa enfermedad, incluso hay quienes se niegan a recibir a su familiar hasta que le pongan otra razón de muerte en ese documento.

Esto se debe a la negación, no quieren aceptar que murió por eso y ahí viene también la vergüenza y que también cuando no mueren por coronavirus pueden hacer un sepelio, aunque sea muy breve, con pocas personas; entonces, pues vienen todas estas situaciones porque imagínense el no poder despedirse de su ser querido es muy fuerte.

Aceptación

En este proceso, señaló que es necesario que se trabaje desde lo más profundo en la aceptación ya que será al final del día lo que les permita separarse de su ser querido, pero también hacerlo aceptando el motivo del fallecimiento.

“Tenemos que entender y aceptar que esta situación nos tocó vivir. Ahora, qué hacemos frente a esta situación: pues primeramente nuestra tradición nos ofrece el poder hacerles un altar con fotografía, velas, una cruz, el rosario. Creo que hacerle un altar al ser querido es una manera de honrarlo.”

Asimismo, podrían rezarle el rosario, otra opción es escribirle una carta, desearle un buen viaje.

“Se le puede pedir a los más pequeños que les hagan un dibujo, este es un punto muy importante porque son temas que se tienen que tratar con los niños al igual que con los adultos, hay que acompañarlos en su dolor y ser francos ante la situación. Se debe tener contacto permanente con los familiares, platicar sobre el dolor y para esto se pueden utilizar las herramientas tecnológicas que existen en este momento”.

Dijo que el llorar es un acto importante para sacar el dolor. ”Debemos de llorar, el dolor tiene que ser vivido porque si no sale de otra forma. Se puede llorar en silencio y lo más importante es que tienen que pensar a que cuando esto pase podrán hacerle misa, rezarle, se debe tener claro que en este momento no se puede. Eso nos da esperanza y aliento, no preguntarse por qué nos tocó a nosotros, sino debemos enfrentarlo.”

