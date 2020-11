Muertes por Covid-19 saturan los panteones en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El panteón Centenario de Los Mochis está por saturarse por sepulturas que se han hecho de personas que han fallecido principalmente por Covid-19, sólo queda un espacio para 150 fosas. En Jardines de la Memoria solo queda el 15 por ciento del espacio.

Javier Lugo, conocido como el Popoye, es sepulturero desde hace más de ocho años en el panteón Centenario de Los Mochis, pero en todo este tiempo nunca le había tocado presenciar algo tan fuera de lo normal y que le llegó a ocasionar miedo por el contagio y ver que llegaban hasta ocho cuerpos diarios.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el mes de abril se murió más gente por Covid-19. Diario nosotros enterrábamos de cinco hasta ocho cuerpos”.

Sin darse abasto

Manifestó que entre él y un compañero no se daban abasto para cavar tantas fosas y tuvo que contratar a cuatro o cinco personas más para que les ayudaran, pero aun así no podían con todo el trabajo y los familiares terminaban haciendo los hoyos para enterrar a sus fallecidos víctimas supuestamente del virus.

“Nosotros agarrábamos hasta cinco o seis cuerpos, y seguía viniendo la gente. Les decíamos nosotros: ‘ustedes pueden traer gente, pero ustedes hagan el trabajo o se esperan para mañana’, y sí, había gente que ellos hacían el trabajo. Aquí se estaban enterrando aproximadamente entre cinco a ocho diarios por Covid-19”.

Sepulturas. En el panteón Centenario de Los Mochis se abrieron más hoyos para personas que han fallecido por Covid-19. Foto: Jorge Cota/ Debate

Añadió que fue algo muy alarmante ver estas escenas que han marcado a la humanidad.

Comentó que era doloroso ver cómo un familiar llegaba a ordenar una sepultura para un integrante de la familia y al día siguiente para otro integrante.

“Aquí el 90 por ciento de esta área es Covid-19. De allá el 80 por ciento es Covid-19. Ahí se abrieron 140 hoyos, allá 224 en ese pedazo, allá otros 40”, expuso mientras señalaba las áreas del panteón donde se encuentran las sepulturas más recientes.

Dijo que son 404 muertos los que se han enterrado por Covid-19 en el panteón Centenario, del mes de abril a octubre.

Las calles del panteón se angostaron para poder meter más muertos. Se tuvo que cerrar una calle y se angostaron dos”.

Solo queda un espacio en el panteón de tres hileras para 150 fosas.

Demanda. Ante la ola de muertos por Covid-19 en los meses que hubo más contagios, los sepultureros no se daban abasto. Foto: Jorge Cota/ Debate

Javier Lugo agregó que los entierros por Covid-19 disminuyeron en octubre hasta en un 90 por ciento, pero que ante el rebrote de la pandemia están volviendo a subir un 30 por ciento.

Esto es porque la gente se está relajando en las medidas sanitarias y ya no se cuidan”.

Ante ello, hizo el llamado a la ciudadanía para que siga con los protocolos sanitarios y no se exponga al contagio.

Espacio. En el panteón Jardines de la Memoria no hay un área de COVID-19 porque los espacios vendidos están dispersos. Foto: Jorge Cota/ Debate

Lotes vendidos

En el caso del panteón Jardines de la Memoria, Enrique López comentó que en junio y julio se enterraron alrededor de 30 personas por Covid-19. Destacó que en este panteón todos los espacios están vendidos y solo queda un 15 por ciento.

Añadió que hay mucho enojo en la gente porque argumentan que sus difuntos no murieron por el virus y no tienen tiempo de despedirlos ni verlos porque les sellan las cajas. “Aquí no se batalla porque la gente ya tiene sus terrenos comprados”.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Sinaloa, hasta ayer han muerto de Covid-19 un total de 728 tan solo en el municipio de Ahome, y hay 38 pacientes activos por esta enfermedad.