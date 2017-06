Mujer da a luz en el HG pero no habla ni comunica nada

Los Mochis, Sin.- Personal de Trabajo Social del Hospital General de Los Mochis solicita ayuda de la comunidad para dar con la identidad de una paciente que fue ingresada a urgencias por labor de parto.

La mujer no ha hablado nada desde el momento de recibir la atención médica y se desconoce su identidad y su domicilio.

Da a luz a bebé

Con la mirada perdida y sin responder a las preguntas que le realiza la enfermera, la paciente no come casi nada y no hace más que voltearse cuando acuden a observarla.

Dio a luz por cesárea a un bebé que está sano y que se encuentra bajo los cuidados del personal del hospital.

Sin embargo se espera a que sea reconocida por algún familiar que pueda hacerse cargo del bebé y de ella ya que debido a su delicado estado posterior a la cirugía, se requiere que tenga un lugar en donde resguardarse y proteger al recién nacido.

Algunas personas informaron haberla reconocido como una indigente que vaga en las calles del centro con poca ropa, pero esto aún no ha sido confirmado.

Trabajo Social

La encargada de Trabajo Social del Hospital General de Los Mochis, Dina Ayasi, pone a disposición de quien tenga información o sea familiar de la dama, los teléfonos 8 16 14 00 extensión 122 y 255 para acercarse a este departamento.

Se busca poder apoyar a la mujer para que tenga un lugar seguro en donde permanecer ya que su estado de salud mental aparente no se aprecia estable.

Esto también con la finalidad de proteger al recién nacido.

En caso de que la familia de la mujer no aparezca, se tiene contemplada la intervención del DIF municipal y de otras autoridades que apoyan a la mujer y a la niñez.