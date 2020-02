Mujer de Los Mochis asegura que fue víctima de suplantación de identidad

Los Mochis, Sinaloa.- Una vecina de esta ciudad alertó a la ciudadanía para que esté al pendiente de sus cuentas de correo y redes sociales, y no sea víctima de un fraude cibernético como le ocurrió a ella.

Lucy O., acudió a la redacción de EL DEBATE a hacer público su caso para que la ciudadanía no sea víctima de personas que se dedican a suplantar identidades.

“A mi ya me pasó por confiada, yo sospecho de un muchacho que trabaja en una farmacia al que le confié mi celular para que me apoyara con un problema que traía y que al ver que anotaba mis cuentas personales le llame la atención y le pedí que me entregara el teléfono”, comentó.

Ella manifestó que después de eso, algunos amigos comenzaron a recibir mensajes que ella nunca les envió, con lo cual le quedó claro que suplantaron su identidad.

Además a ella le vino un pago elevado por uso de Internet que ella nunca realizó. Ante esta situación interpuso en la Vicefiscalía zona norte una querella, con la cual se inició la carpeta de investigación UE-TC-0042-2020-AHOME, por el delito de suplantación de identidad y delito cibernético.

“Yo iré al fondo en esto porque no es justo lo que hicieron conmigo, yo sospecho de ese muchacho que trabaja en una farmacia y de una persona extranjera”, indicó Lucy.