Mujer de lucha y perseverancia: Cruz busca la manera de permanecer activa en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Tras la llegada de la pandemia de Covid-19 a todas las personas les cambió la vida y los obligó a adaptarse a nuevas rutinas para poder sobrevivir, la señora Cruz Soto Soto es una de ellas aquí en la ciudad de Los Mochis.

La señora Cruz Soto dijo ser originaria del municipio de El Fuerte; sin embargo, lleva prácticamente toda su vida en esta ciudad de Los Mochis, pues por circunstancias de la vida se vio en la necesidad de emigrar del alteño municipio hacia esta ciudad.

Comentó que por muchos años estuvo como ama de casa y que para mantenerse activa sus hijos le pusieron una caseta para la venta de frutas y verduras, así como condimentos para los alimentos; no obstante, la llegada de la pandemia le cambió la vida debido a que tuvo que adaptarse a una nueva vida, pues se vio obligada a cerrar su caseta de venta de frutas y verduras.

Dijo que afortunadamente tiene unos hijos que la han apoyado en todo, desde cuidar su salud, hasta hacer algunas cosas para poder sobrellevar los efectos de la pandemia, pues señaló que desafortunadamente muchas personas de la tercera edad no pudieron seguir adelante; no obstante, ha buscado la manera de mantenerse distraída y activa para no estar sin hacer nada en su casa, pues estar encerrada por la pandemia y no tener contacto con las personas es una situación desesperante.

“Unos meses antes de la pandemia ya habíamos planeado poner esta caseta, estuvo funcionando, pero cerramos y ahora que está un poco más calmado el asunto volvimos a abrirla”, subrayó.

Las bajas ventas

La señora Cruz dijo que las ventas están muy bajas, pues los vecinos o los que viven cerca de su puesto no le consumen, solamente la gente que va de paso, pero es muy poco lo que le consumen.

“Esta caseta no es para obtener ganancias y hacerse rico como comerciante, aquí las ventas apenas salen, más que nada es para que me distraiga, pues a mí edad ya no puedo trabajar en otra cosa y estar en mi casa sin hacer nada me estresa y me desmoraliza, pues muchas personas han muerto en este proceso de la pandemia”, resaltó.

Antes de la pandemia

En ese mismo sentido, dijo que en los primeros meses las ventas eran buenas, pero después de la pandemia nada ha sido igual, “aunque esto no es para mantenerme, sí esperaba que funcionaria, ya que cualquier cantidad de dinero por más poco que sea es una ayuda. La situación es crítica, escucho que toda la gente se queja de todo, que no tienen dinero, que no hay trabajo y puras cosas malas, esta pandemia no sé a dónde nos va a llevar, por ello hay que estar ocupados”, resaltó.