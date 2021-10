Mujer denuncia al IMSS 49 en Los Mochis por presunta negligencia médica

Los Mochis, Sinaloa.- Tras considerar que el personal médico del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Los Mochis incurrió en presunta negligencia médica al no brindarle atención médica oportuna a su mamá, quien falleció en la puerta de ese nosocomio, Luz Elena Gaxiola Gálvez hizo pública su denuncia sobre este caso.

Visiblemente dolida, comentó que el pasado sábado su mamá, María Graciela Gálvez Castro, sufrió un infarto, por lo que fue trasladada de inmediato a la clínica 49 del IMSS para que recibiera atención médica urgente; no obstante, al llegar y pedir que la atendieran, su sorpresa fue que nadie salió a su auxilio.

“Estuvimos más de 20 minutos buscando un doctor pero no hubo ninguno quién atendiera y mi madre murió ahí en la puerta de urgencias de la clínica porque no le prestaron la atención que necesitaba”, expresó.

Injusticia

La denunciante calificó como una injusticia lo que hace el personal médico del IMSS debido a que sí había enfermeras y ninguna de ellas se tomó la molestia de atenderlos, acusó.

“Es cierto mi madre ya iba infartada, pero si se hubiera atendido de manera inmediata posiblemente se hubiera salvado, pero fue la insensibilidad de médicos y enfermeras de la clínica 49, no se preocuparon por brindarnos la atención”, mencionó.

Denuncia ante CEDH

Elena Gaxiola dijo que se irán hasta las últimas instancias para que haya un antecedente de la negligencia médica del IMSS, motivo por el cual irán ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer la denuncia forma.

“Yo sé que no somos los únicos ni el primer caso de negligencia médica, todos los días el IMSS ignora a la gente porque hacen como que no ven a los pacientes, no les importa su dolor, si es urgente o no”, señaló.

CEDH

La afectada dijo que se irá hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia y se aplique alguna sanción al personal médico que ahí se encontraba por no haber atendido a su mamá, y así haya un antecedente para que no se presenten tragedias como la suya.