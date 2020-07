Mujer pide ayuda para su esposo internado en el Hospital General de Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Desde hace 20 días la señora Onésima Cabrera tiene internado en el Hospital General de Los Mochis a su esposo, Juan Burgos Chávez, de 58 años de edad.

“Lo trajimos al Hospital General porque tenía 12 días sin comer y se le subió la presión y la diabetes.”

Al pendiente de su esposo ha estado día y noche durante todo este tiempo en el Hospital. A veces con el puro desayuno, pues no tiene la facilidad de traslado para ir a su casa, la cual está ubicada en la colonia Virreyes de la ciudad de Los Mochis. Tampoco cuenta con los recursos económicos para estar yendo y viniendo.

A veces desayuno y ya no como hasta otro día. Hay personas que están aquí y me brindan alguna fruta o algo.”

La preocupación de la señora Onésima es que su esposo requiere de medicamentos caros, los cuales no puede comprar, con lo poco que consigue adquiere solo algunos y no surte la receta completa que le piden los doctores.

He estado comprando los medicamentos a como puedo. Ya de plano no tenía, y ayer me llegó una ayudita, me trajeron medicamentos y comida”, dijo.

Entre los medicamentos que está requiriendo el señor Juan Burgos se encuentran la metilprednisolona inyectable de 500 mg, enoxaparina inyectable de 40 mg, entre otras, así como pañales extendibles.

En el Hospital General también se encuentra su hija que acaba de dar a luz, y la situación es complicada, ya que ella y su esposo también carecen de recursos.

Informó que el día de ayer el doctor le dijo que su esposo ya estaba en condiciones de ser dado de alta, pero con oxígeno, situación que le ocasionó gusto y una alta preocupación porque en el hospital su esposo tiene oxígeno y al llevárselo a su casa en esas condiciones no sabría qué hacer ante la falta de recursos para la compra del oxígeno y la operación del suministro del mismo.

Me dicen que me lo puedo llevar, pero con oxígeno. Cómo le voy a hacer si yo estoy sola. También me dicen que está muy difícil conseguir el oxígeno. No sé qué hacer. Si se le termina el oxígeno, yo no tengo en qué moverlo.”