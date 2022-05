Mujer recibe riñón donado por su hermana y se lo trasplantan médicos del IMSS en Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Gracias al gran amor fraternal de su hermana mayor y a un gran despliegue de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa, una mujer recibió un trasplante renal que le ayudará a recobrar su bienestar.

La titular del IMSS en Sinaloa, doctora Tania Clarissa Medina López, resaltó el procedimiento como un gran logro, al ser el primer trasplante renal que se realiza en lo que va del año 2022 en el estado, lo cual es el parteaguas para retomar el programa de trasplantes del Instituto en el estado, mismo que había estado pausado por la atención de la pandemia por COVID-19.

“Este año comenzamos con este trasplante realizado en Los Mochis. Estos procedimientos son sumamente benéficos para los pacientes que lo requieren, pues es el medio último para poder salvar sus vidas pues se encuentran atravesando una insuficiencia renal crónica y dependen de una máquina de hemodiálisis para poder vivir hasta que llega el trasplante que necesitan”, comentó Medina López.

Por su parte, el médico cirujano trasplantólogo y líder del equipo de supervisión médica de la Jefatura de Prestaciones Médicas, Óscar Armando López Varela, quien participó en el procedimiento, informó que la receptora del riñón es una mujer de 42 años de edad, quien recibió el órgano de parte de su hermana mayor, una mujer de 50 años de edad, ambas residentes de la ciudad de Culiacán.

La paciente que fue trasplantada, recordó el galeno, es ama de casa, madre, esposa, trabajadora del área administrativa de un colegio, quien fue sometida a un procedimiento muy riguroso para recibir el trasplante, luego de permanecer seis años con terapia sustitutiva de hemodiálisis.

“Antes de llegar a la cirugía tuvieron que haber pasado por muchos especialistas quienes dieron sus recomendaciones y dictámenes pertinentes para saber si eran candidatas o no al trasplante”, señaló.

En la intervención realizada en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 49 de Los Mochis, participaron médicos de distintas especialidades, tales como cirujanos trasplantólogos, anestesiólogos, angiólogos, urólogos, nefrólogos, internistas, personal de enfermería, camilleros y trabajadores de otras categorías.

López Varela recordó la importancia de la cultura de donación de órganos, pues si bien el trasplante recientemente realizado fue de donante vivo, también se pueden realizar trasplantes de donadores fallecidos, por lo que es de vital importancia que todas las personas se documenten y sepan las vidas que pueden mejorar al ser donadores.

“El cambiar los paradigmas, las creencias, los mitos, en el proceso de donación y de trasplante podría hacer que la mentalidad de la población en general sea más empática con la necesidad de esas personas que no tienen la oportunidad de que alguien le done en vida y que dependen de alguien que les done en el culmen de la vida”, señaló.

Las personas interesadas en obtener información sobre la donación de órganos pueden consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/ o visitar la página del IMSS http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos donde podrán registrarse como donadores voluntarios. También cabe aclarar que todos los procesos de donación y trasplante, se realizan bajo estrictos protocolos de bioseguridad para evitar infecciones como el COVID-19.