Mujeres en Movimiento condena feminicidio de Loreto en Choix, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Mujeres en Movimiento condenó el feminicidio de Loreto, una mujer de 72 años, asesinada brutalmente el día de ayer en Choix.

"Desde Movimiento Ciudadano y desde la Delegación de las Mujeres en Movimiento en Sinaloa decimos basta ya de tanta violencia, de tanto crimen, de tanto asesinato, de tanta violencia, de tantos feminicidios, y sobre todo basta ya de tanta indiferencia", exhortó Ana Salazar.

La delegada estatal de Mujeres en Movimiento expresó que no se ven acciones en Sinaloa a favor de la protección de las mujeres.

"Vemos muchos cafecitos, muchas fotos, vemos muchas firmas, pero realmente que acciones está tomando el gobierno, qué acciones está tomando la Secretaría de la Mujer, que acciones están tomando los institutos municipales de la mujeres en los municipios, solamente son firmas, son fotos, y a las mujeres las están asesinando, las están agrediendo, las están discriminando".

Ana Salazar, delegada estatal de Mujeres en Movimiento. Foto: Debate

Agregó que ya van 14 feminicidios este año.

"No estamos hablando de un hecho aislado. No hay seriedad, al gobierno actual no le interesan las mujeres, no les interesa luchar por ellas, o qué programas vemos de prevención, de atención, de erradicar la violencia de género", cuestionó.