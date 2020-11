Municipio amenaza con cerrar otra vez Mi Salud en Los Mochis, pero no libera licencia de uso de suelo

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que existe un proceso de solicitud de la licencia de uso de suelo para el edificio en donde se encuentra la clínica de Mi Salud en la ciudad de Los Mochis, el municipio de Ahome no ha resuelto el trámite; sin embargo, ya emprendió nuevamente acciones en contra de la empresa que forma parte del corporativo de EL DEBATE.

El pasado miércoles, personal de la Dirección de Inspección y Normatividad se hizo presente en las instalaciones de la clínica para dejar un citatorio en el que solicitó a los representantes de Mi Salud estar el día 26 de noviembre en punto de las 10:00 con el objeto de notificarle orden y acta de inspección del domicilio mencionado.

Hechos

Sin embargo, la mañana de ayer los inspectores de la dependencia municipal llegaron 25 minutos tarde con el objetivo de entregar un acta de inspección, la cual, es importante precisar, ya iba llena, es decir, en el lugar no se realizó ninguna revisión ni solicitud de documentos como lo marca el procedimiento.

En esta diligencia estuvieron presentes el apoderado legal de Mi Salud, Javier Gonzalo Zapién, y el abogado del corporativo, Juan Bautista Lizárraga. Dio fe de los hechos el notario público 216 Jesús Zazueta Ibarra.

El acta con folio 1427 con fecha del 16 de noviembre del 2020 establece que el inspector Octavio Bonilla Llanes, con previa identificación ante el encargado de la obra (Mi Salud) y teniendo de testigo a Manuel Reyes, también inspector, procedió supuestamente a solicitar la licencia de uso de suelo, documento que no se presentó.

“... el inspector requiere que se le presente la licencia o permiso correspondiente expedida por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, sobre la cual se manifiesta: al momento de la inspección no mostró licencia de uso de suelo”, establece el documento.

Asimismo, precisa, “de acuerdo a lo anterior y al recorrido de obra, el inspector asienta las faltas encontradas con motivo o razón de: no mostró licencia de uso de suelo, infringiendo con ello los artículos 57, I, II, IV y de conformidad al oficio #5188/2020 con fecha del 24 de noviembre dentro del cuadernillo de petición #28/2020...” precisa la acta de inspección, que está firmada únicamente por los inspectores.

Respuesta

Cabe mencionar que dicho documento no fue llenado en el lugar, situación que cuestionaron los representantes de Mi Salud, al considerar que eso violenta el procedimiento administrativo que se encuentra detenido en el municipio por cuestiones desconocidas hasta el momento para la empresa.

Abogado: ¿Cuáles el motivo de su presencia aquí?

Inspector: Entregar este documento a falta de la licencia de uso de suelo, nada más.

Abogado: Esto es un acta de inspección, ¿ya inspeccionó? Esta acta ya viene llenada.

Inspector: Sí, así nos dijeron que la entregáramos.

Abogado: ¿Quién le dijo que así la entregara?

Inspector: Pues a nosotros nos mandan.

Abogado: ¿Quién?

Inspector: De la Dirección.

Abogado: Y no nos puede decir quién?

Inspector: No, no estamos autorizados.

Abogado: Esto viene lleno, como si el señor ya hubiera manifestado algo.

Apoderado de Mi Salud: ¿Cómo sabe que no tenemos la licencia?

Abogado: ¿Por qué la llenaron antes de tiempo?

Inspector: Nosotros nada más cumplimos.

Apoderado de Mi Salud: En el acta me dices que se infringen artículos y de conformidad en el oficio 5188/2020, ¿me lo puedes mostrar?

Inspector: No lo tengo.

Apoderado de Mi Salud: Me dices que dentro del cuadernillo de petición 28/2020, cuál cuadernillo, no me estás trayendo ninguno, ¿cómo sé a que te refieres con esto?

Inspector: Silencio...

Antecedente

El pasado 10 de noviembre, Inspección y Normatividad, dirigida por Arturo Mendívil Barragán, clausuró las instalaciones de Mi Salud por falta de la licencia de uso de suelo.

Como respuesta a este trámite, representantes de la empresa iniciaron el procedimiento de solicitud sin que hasta el momento se pueda resolver.

Fue el jueves 19 de noviembre, cuando la juez de Control Julia Pafox después de escuchar a la parte victimal (Mi Salud) y al Ministerio Público consideró, con los argumentos y elementos vertidos en la audiencia pública, procedente la solicitud de la medida provisional (retiro de los sellos de clausura), ordenando esta para el efecto de que la autoridad municipal atendiera lo ordenado y así reanudar los servicios de prestación de salud la clínica afectada.

Personal del Ayuntamiento de Ahome acudió a retirar los sellos. Mientras tanto el trámite por la licencia de uso de suelo debía seguir su curso, pero hasta el momento han puesto trabas y más trabas a los requisitos, y el trámite no se concreta.

DILIGENCIAS

4 Noviembre

Los inspectores realizan la primera visita de “revisión” a la clínica de Mi Salud y solicitan la licencia de uso de suelo. Dan 72 horas para presentarla.

6 Noviembre

Personal de Mi Salud inicia los trámites de solicitud de una nueva licencia de uso de suelo en el Ayuntamiento, como se solicitó.

10 Noviembre

A pesar de haberse iniciado el trámite, inspectores del municipio llegan a Mi Salud y proceden a sacar a la gente y a clausurar el edificio.

19 Noviembre

Jueza de Control ordena retirar los sellos de clausura con inmediatez al considerar que por la pandemia una clínica no debe estar cerrada.

20 Noviembre

Por ordenamiento de una juez, el municipio retira los sellos de clausura de la Clínica Mi Salud y el servicio vuelve a normalizarse en la institución.