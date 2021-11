Municipio de Ahome, abierto a recibir propuestas para recolección de basura

Los Mochis, Sinaloa.- Si la empresa OP Ecología no soluciona sus temas legales, el municipio de Ahome estará en condiciones de hacer una nueva licitación para el servicio de recolección de basura, confirmó el alcalde Gerardo Vargas Landeros.

“Mientras la empresa actual (OP Ecología) no se arregle, nosotros seguiremos recibiendo propuestas de otras empresas que nos ayuden a hacer mejor el trabajo. Si no cumple, claro que tendremos que traer otra empresa, pero OP tiene la oportunidad de cumplir”, señaló.

¿Otra empresa?

Entrevistado sobre la presentación de una propuesta de la empresa inglesa RCR que hizo la tarde del viernes el Cabildo, la planteó como una opción para dicho servicio.

“Es una de las empresas que se han estado acercando por lo menos con una propuesta por escrito y la turné a las Comisiones correspondientes, de esas han llegado, pero nadie lo ha hecho de manera formal, esto es una apertura para que quienes quieran hacer una propuesta, pues la hagan”.

Da pena

Con respecto a la disculpa pública que hizo César Guevara, quien pidió al municipio perdón a cambio de que le permitieran usar el relleno sanitario de PASA, el funcionario respondió: “me da pena que pidan perdón al Ayuntamiento y no a la sociedad, que es a la que le deben de pedir y no perdón sino una disculpa”.

En ese sentido, consideró que es poco el esfuerzo que dicha empresa ha tenido en estos días para resolver el tema de la basura, recordando que ante esta situación, el municipio tuvo que hacer lo propio e iniciar con un programa emergente de recolección.

“A la sociedad es a la que sí le tienen que pedir perdón y que hagan el esfuerzo porque yo no veo que están haciendo ningún esfuerzo. Díganme ustedes, dicen que nada más andan cinco camiones recolectando basura, claro que es una recolección de basura que están haciendo ellos a ciertos comercios que les pagan aparte, ellos (OP) tienen contrato con nosotros y tienen contrato con empresas privadas, entonces, cómo piden perdón cuando de sus 25 camiones están operando 5”.

Sobre la solicitud que OP ha hecho en torno a que por el pago que el municipio hace a PASA por el uso del relleno sanitario también se les deje a ellos utilizar dichas instalaciones, aseguró que esto no es posible, es decir, debe forzosamente haber un convenio entre los dos particulares.

Contrato PASA-OP

“Nadie le ha dicho que no entren al relleno, ni uno ni los 25 camiones. El contrato está abierto, yo les preguntaría por qué 5 camiones nada más están trabajando y no los 25. Es un tema de particulares, él (OP) estaba arreglado con PASA, tiene que arreglarse con PASA de nuevo, quien es el dueño del relleno sanitario no es el Ayuntamiento, el Ayuntamiento es dueño de la tierra donde OP estaba haciendo el relleno sanitario, pero ahorita el único autorizado en los rellenos es PASA, entre ellos dos tienen que ponerse de acuerdo”.

Mencionó que la realidad es que OP hace tiempo que ofrecía el servicio ni de manera correcta ni eficiente y ante ello, dijo, es necesario tomar otras iniciativas como lo fue el tomar el municipio la responsabilidad de recolectar la basura con sus propios recursos.

“Desde hace mucho no están haciendo la recolección de basura de manera normal, es una queja que ustedes conocen de la ciudadanía, quisieron separarse de PASA y hacer su propio relleno sanitario y cuando lo hicieron se detectó que no estaban cumpliendo con las leyes ambientales, fue cuando el juez ordenó clausurarlo, entonces ya hay un conflicto entre PASA y OP, y al final de cuentas el afectado es la sociedad”.

Para entender...

Municipio clausura relleno sanitario de OP Ecología

El viernes 19 de noviembre, el municipio clausuró el relleno sanitario de OP Ecología, en respuesta a un mandado de un juez federal, quien consideró que este espacio no cumplía con las normas ambientales establecidas. Ese fin de semana, el Ayuntamiento accedió abrirlo de nuevo a fin de que los carros de dicha empresa pudieran descargar los residuos y el lunes s 29 se colocaron de nuevo los sellos.

Debido a que OP se quedó sin relleno sanitario y la ciudad ya colapsaba de basura, el municipio asumió esta responsabilidad con camiones de volteo prestados por los transportistas y los módulos de riesgo de particulares. La basura es un caos en todo el municipio.

El pasado viernes, el responsable de OP, César Guevara, pidió perdón al municipio solicitando que le permitiera operar el relleno sanitario de PASA. La misma tarde del viernes, el alcalde presentó al Cabildo la propuesta para el servicio de recolección de basura de la empresa inglesa RCR.

La basura es un caos en todo el municipio de Ahome. Foto: Debate

OP Ecología pide al alcalde de Ahome que dé indicaciones a PASA para que les permitan depositar la basura en el relleno sanitario de Promotora Ambiental

La empresa OP Ecología pide al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, qué de instrucciones a PASA para que les permita depositar la basura en el relleno sanitario. “Le pido al señor presidente de la manera más atenta que nos permita seguir recolectando la basura de la ciudad y de todo el municipio. Le pido, señor presidente, que dé las indicaciones y las instrucciones a PASA para que nos permita entrar a depositar la basura de todos los ciudadanos de Ahome. Que se abran esas puertas y que podamos depositar la basura que nuestra gente recoge día a día”, solicitó César Guevara Germán, director de OP Ecología, al presidente municipal.

Agregó que se comprometen a recoger la basura de la ciudad de Los Mochis en 24 horas y dejar limpia la ciudad en ese lapso a partir de que les permitan que los camiones que están cargados depositen en el relleno de PASA.

Mencionó que en todo caso está de por medio la sanidad de la población. “Le pedimos de la manera más humilde y sencilla que nos permita recoger la basura”, recalcó.

Dijo que fuera del tema jurídico, lo más importante en estos momentos es recoger la basura del municipio. “Si no nos quieren abrir nuestro relleno porque están depositando en el de PASA, nosotros ya doblamos las manitas, si eso es lo que quiere, vernos de rodillas, nos hincamos, pero hay que solucionar este problema”.

Guevara Germán reiteró que el relleno que construyeron cumple con todo lo necesario. “Esa determinación del relleno está en manos de un juez y ya se le entregó toda la documentación para comprobar que cumplimos con toda normatividad y que no contaminamos”.

Expuso que están en toda la disposición de seguir recolectando la basura. “No nos deslindamos de la responsabilidad de la recolección, tenemos todos nuestros camiones llenos de basura haciendo fila para poder entrar a depositar en el relleno sanitario de PASA”.

Añadió que el jueves en la noche PASA les permitió que entraran solo 6 camiones a depositar la basura, pero volvieron a cerrar el acceso al relleno. “De repente alguien dio la orden de que nos cerraran el paso, cuando habían dicho reiteradamente que podíamos ir a tirar a PASA. Señor presidente, dígame qué quiere que haga para que nos autorice a seguir tirando la basura en el relleno de PASA”.

Cómo es un relleno sanitario. Foto: Debate

Acciones: Hoy permanecen las brigadas en recolección de basura

A fin de cumplir con el objetivo de recolectar la basura de toda la ciudad de Los Mochis, las cuadrillas del municipio que realizan esta labor permanecen en acción, declaró Feliciano García Mendoza.

El director de Servicios Públicos Municipales comentó que este sábado salieron ocho rutas programadas para la mañana y ocho más para la tarde haciendo hincapié en la buena respuesta que han tenido con el manejo de los contenedores, pues la misma ciudadanía acude a dejar sus residuos.

“Ahorita me confirmaron de un camión que nos lo van a prestar y lo vamos a mandar a la ciudad deportiva también, pero seguimos con la ciudad. Le estamos pidiendo a la ciudadanía que nos ayuden a llevar su basura a estos contenedores, es un tema de solidaridad también con nosotros. Mañana (hoy) también trabajarán con dobles turnos”, indicó.

Continuarán las brigadas en recolección de basura en Ahome. Foto: Debate

El funcionario informó que el lunes trabajarán ya con los cinco camiones que se contrataron lo que les permitirá tener una mayor cobertura en el servicio. “Estamos definiendo también porque sí queremos atender las colonias más alejadas, a las que no hemos podido llegar, esas con seguridad las vamos a atender”.

Por último, pidió a la población tener un poco de paciencia pero sobre todo empatía en esta responsabilidad que tomó el municipio en el tema de la recolección de basura ante la imposibilidad de la empresa OP de hacerse cargo.