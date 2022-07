Municipio de Ahome dispuesto a dar protección a Felipe Montaño

Los Mochis, Sinaloa.- El municipio de Ahome está en la mejor disposición de brindar seguridad a Felipe de Jesús Montaño, gobernador tradicional de Ohuira, quien ha recibido amenazadas por su postura en contra de la planta de fertilizantes, declaró Gerardo Vargas Landeros.

Sin embargo, el alcalde de Ahome aclaró que él en lo personal no conocía estás intimidaciones supuestamente por un funcionario del gobierno del estado como lo dio a conocer Óscar Loza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa en su reciente visita por Los Mochis.

"Hasta ahorita no he recibido ninguna solicitud, me enteré a través de los medios de comunicación, no he recibido ningún comunicado oficial de parte de ellos pero en cuanto lo hagan con mucho gusto procedemos y si sirve para la tranquilidad de ellos con gusto lo hacemos. En el momento en el que lo soliciten (protección) por supuesto que se la daremos, mientras no lo solicite no podemos hacer nada pero claro que es mi como alcalde salvaguardar la vida de todos los ahomenses no nada más de ellos", indicó.

De igual forma, el funcionario municipal insistió en que en incluso está en la mejor disposición de platicar con el presentante de la comunidad indígena antes mencionado y quien se ha mantenido en contra de la instalación de la planta de fertilizantes.

"Encantado de platicar con él (Felipe Montaño) pero yo creo que lo primero sería hacer la denuncia por parte de ellos y ya con eso nosotros valorar y ponerle la cantidad de personas y el equipo que se requieran para salvaguardar su vida, su integridad física", enfatizó.