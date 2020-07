Municipio de Ahome excluye de obras a constructoras locales: CMIC

Los Mochis, Sinaloa.- La administración municipal que encabeza Manuel Guillermo Chapman Moreno ha excluido prácticamente desde su inicio a los constructores locales de las pocas obras que se han realizado en Ahome.

Así lo consideró Fernando Valenzuela García, presidente de la CMIC, quien dijo que al menos no tiene conocimiento de que algún socio de la cámara esté al frente de alguna obra.

No he escuchado a ninguno que me diga que le está trabajando al municipio”, señaló.